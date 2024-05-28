Не повинні цього виключати: Сікорський висловився про відправлення польських військ в Україну

На думку міністра закордонних справ Польщі, потрібно залишити Путіна в здогадках щодо цих намірів. Водночас невідомо, яку роль польські війська можуть відіграти у повномасштабному конфлікті.

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Польщі не варто виключати сценарію відправлення військ в Україну. Про це в інтерв’ю Gazeta Wyborcza заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський у відповідь на питання про готовність Варшави відправити війська в Україну.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", — заявив польський дипломат.

Водночас він відмовився уточнити, яку потенційну роль польські військові можуть відіграти у російсько-українській війні.

Позиція країн НАТО щодо відправлення військ в Україну

Литва стала однією з перших країн, яка схвалила пропозицію французького президента Емманюеля Макрона обговорювати можливе введення іноземних військ в Україну. У Вільнюсі сказали, що можуть направити навчальну місію, однак Україна про це не просила.

Водночас Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія та Естонія також беруть участь в обговоренні цього питання. За даними ЗМІ, в Естонії кажуть, що їхні військовослужбовці могли б замінити деяких військових на заході України.

Водночас Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Іспанія, Італія та Німеччина одразу заявили, що не відправлятимуть своїх військовослужбовців в Україну.

Нагадаємо, 14 березня глава естонського уряду Кая Каллас повідомила, що рішення щодо відправлення військових до України будуть ухвалювати у парламенті країни.

Також 3 травня стало відомо про реакцію російського політичного керівництва щодо пропозиції Емманюеля Макрона. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав таку ідею "дуже небезпечною".