Не должны этого исключать: Сикорский высказался об отправке польских войск в Украину

По мнению министра иностранных дел Польши, нужно оставить Путина в догадках относительно этих намерений. При этом неизвестно, какую роль польские войска могут сыграть в полномасштабном конфликте.

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Польше не стоит исключать сценария отправки войск в Украину. Об этом в интервью Gazeta Wyborcza заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в ответ на вопрос о готовности Варшавы отправить войска в Украину.

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках относительно наших намерений", — заявил польский дипломат.

Вместе с тем он отказался уточнить, какую потенциальную роль польские военные могут сыграть в российско-украинской войне.

Позиция стран НАТО относительно отправки войск в Украину

Литва стала одной из первых стран, которая одобрила предложение французского президента Эмманюэля Макрона обсуждать возможный ввод иностранных войск в Украину. В Вильнюсе сказали, что могут направить учебную миссию, однако Украина об этом не просила.

В то же время Канада, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Эстония также участвуют в обсуждении этого вопроса. По данным СМИ, в Эстонии говорят, что их военнослужащие могли бы заменить некоторых военных на западе Украины.

При этом Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Испания, Италия и Германия сразу заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в Украину.

Напомним, 14 марта глава эстонского правительства Кая Каллас сообщила, что решение об отправке военных в Украину будут принимать в парламенте страны.

Также 3 мая стало известно о реакции российского политического руководства на предложение Эмманюэля Макрона. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал такую идею "очень опасной".