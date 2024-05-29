Білий дім підтвердив участь США в мирному саміті: присутність Байдена під питанням

Офіційний Вашингтон не зацікавлений в ескалації конфлікту, але хоче переконатися, що Україна має все необхідне для захисту від РФ, запевняють в адміністрації президента США.

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США візьмуть участь у Саміті миру України, який відбудеться у Швейцарії в червні. Але прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр не повідомила склад делегації і не сказала, чи приїде до Швейцарії сам президент Сполучених штатів. Участь вона підтвердила під час брифінгу Білого дому.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті", — сказала Жан-П'єр.

Брифінг у Білому домі

Водночас прессекретарка, відповідаючи на запитання журналістів, сказала, що не володіє конкретною інформацією про участь Джо Байдена в саміті.

Карін Жан-П'єр на брифінгу в Білому домі Фото: Скриншот

"Для нас важливо продовжувати переконуватися, що в України є всі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого і міцного миру", — зазначила Карін Жан-П'єр, сказавши, що США і 50 країн-союзників згуртувалися, щоб підтримати Україну в боротьбі за її території.

"Ми не хочемо ескалації, але ми хочемо переконатися, що у неї є все для захисту", — сказала Карін. Вона наголосила на важливості надання швидкої підтримки Україні, щоб уникнути атак, як це було в Харкові 25 травня.

Вона нагадала, що в Харкові загинули "майже два десятки людей" і резюмувала, що війна в Україні закінчиться, щойно "Путін закінчить війну", а поки що США робитиме "все можливе" для підтримки України.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру України відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Свою участь у саміті підтвердили представники 50 країн.

Президент Володимир Зеленський запросив американського президента Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна приєднатися до саміту. Поки що жоден із названих лідерів не підтвердив свою участь. У китайському МЗС заявили, що поки не мають інформації про те, чи відправить Пекін свою делегацію. Але розмови про це ведуться.

28 травня Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін аплодуватиме, якщо Байден не відвідає саміт миру.