Шмигаль закликав чиновників відмовитись від кондиціонерів

Аналогічну рекомендацію прем’єр дав і суддям з правоохоронцями. Денис Шмигаль наголосив, що потрібно зменшити споживання світла, і влада "починає із себе".

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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про нове розпорядження уряду, пов’язане з відключеннями світла в Україні. Деталі відомі з його публікації у Telegram від 7 червня.

Прем’єр наголосив, що для покращення ситуації в енергосистемі Україна відновлює й розширює генерацію, а також зменшує споживання світла.

"Починаємо із себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження Уряду", — повідомив Шмигаль.

Він пояснив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні держадміністрації мають відмовитись від кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ці ж рекомендації стосуються правоохоронних органів, органів судової влади й інших держорганів.

Місцеву владу уряд закликає обмежити вуличне освітлення. Підприємців також просять обмежити використання кондиціонерів й іншого обладнання, яке "їсть" багато електроенергії й не є критичним для виробництв.

"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко заявив, що з 8 червня в Україні запрацює новий порядок відключень світла. З його слів, це дозволить збільшити кількість "заживлених" годин в оселях українців.

В "Укренерго" відповіли, що таке "блекаут" та чи можливий він в Україні або окремих її регіонах.