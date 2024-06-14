Путін усьоме з початку року поскаржився на те, що його "надув" Захід
Президент РФ повідомив, що його обдурили, виступаючи в Міністерстві закордонних справ РФ. І звинуватив колективний Захід у зриві мирної угоди з Україною.
Володимир Путін усьоме з початку 2024 року поскаржився на обман Заходу. Він укотре про це згадав, виступаючи в МЗС РФ. Цього разу колективний Захід виявився винним у зриві мирної угоди з Україною, з якою Росія повномасштабно воює з 2022 року. Про це повідомляє The Moscow Times.
"Просто надули нас, вкотре обдурили", — знову повторив свою тезу Володимир Путін, заявивши, що це країни Заходу винні в тому, що мирну угоду не укладено. За його словами, Росія була готова виконувати зобов'язання, а Захід — ні.
Попереднього разу Путін порушив тему обману з боку Заходу 5 червня на конференції з іноземними агентствами перед Економічним форумом у Санкт-Петербурзі (ПМЕФ).
Тоді Путін теж звинувачував Захід у брехні та зриві мирної угоди з Україною. "Мінські угоди ніхто не збирався виконувати. Як це розуміти? Нас просто водили за ніс", — сказав він.
З початку 2024 року Путін говорив про те, що його "обдурив Захід" 26 січня, 9 лютого, 13, 28 березня і 17 травня.
Минулого року Путін також сім разів скаржився на те, що Росію "надули". Це відбувалося 18 січня, 21 лютого, 14 березня, 30 травня, 13 червня, 8 липня, 4 вересня, — підрахували журналісти.
Нагадаємо, під час виступу в МЗС РФ Путін представив свої умови припинення бойових дій в Україні. Зустріч відбулася напередодні саміту миру у Швейцарії, де обговорюватимуть вимоги України.
Путін вимагає:
- Україна має заявити про повне виведення військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і вивести війська. Це умова припинення вогню і початку переговорів. Йдеться про території в межах адміністративних кордонів цих областей, а не тільки тих, які захоплені російськими військами.
- Україна має офіційно відмовитися вступати до НАТО.
- Україна має визнати статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як суб'єктів РФ.
- Санкції Заходу проти Росії мають бути скасовані.
Після він заявив, що це "реальна мирна пропозиція". Путін повідомив, що якщо Україна і країни Заходу відмовляться від такої пропозиції, то на них лежатиме відповідальність за продовження війни.
У МЗС України вважають, що Путін хоче підірвати дипломатичні зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого миру, і розколоти єдність світової більшості навколо цілей і принципів Статуту ООН. У МЗС зазначили, що всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів звучали. Але особливо наголосили, що президент РФ вибрав день перед початком саміту у Швейцарії, щоб перешкодити світовим лідерам узяти участь у цьому заході.