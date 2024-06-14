Путін усьоме з початку року поскаржився на те, що його "надув" Захід

Президент РФ повідомив, що його обдурили, виступаючи в Міністерстві закордонних справ РФ. І звинуватив колективний Захід у зриві мирної угоди з Україною.

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Володимир Путін усьоме з початку 2024 року поскаржився на обман Заходу. Він укотре про це згадав, виступаючи в МЗС РФ. Цього разу колективний Захід виявився винним у зриві мирної угоди з Україною, з якою Росія повномасштабно воює з 2022 року. Про це повідомляє The Moscow Times.

"Просто надули нас, вкотре обдурили", — знову повторив свою тезу Володимир Путін, заявивши, що це країни Заходу винні в тому, що мирну угоду не укладено. За його словами, Росія була готова виконувати зобов'язання, а Захід — ні.

Попереднього разу Путін порушив тему обману з боку Заходу 5 червня на конференції з іноземними агентствами перед Економічним форумом у Санкт-Петербурзі (ПМЕФ).

Тоді Путін теж звинувачував Захід у брехні та зриві мирної угоди з Україною. "Мінські угоди ніхто не збирався виконувати. Як це розуміти? Нас просто водили за ніс", — сказав він.

З початку 2024 року Путін говорив про те, що його "обдурив Захід" 26 січня, 9 лютого, 13, 28 березня і 17 травня.

Минулого року Путін також сім разів скаржився на те, що Росію "надули". Це відбувалося 18 січня, 21 лютого, 14 березня, 30 травня, 13 червня, 8 липня, 4 вересня, — підрахували журналісти.

Нагадаємо, під час виступу в МЗС РФ Путін представив свої умови припинення бойових дій в Україні. Зустріч відбулася напередодні саміту миру у Швейцарії, де обговорюватимуть вимоги України.

Путін вимагає:

Україна має заявити про повне виведення військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і вивести війська. Це умова припинення вогню і початку переговорів. Йдеться про території в межах адміністративних кордонів цих областей, а не тільки тих, які захоплені російськими військами.

Україна має офіційно відмовитися вступати до НАТО.

Україна має визнати статус Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей як суб'єктів РФ.

Санкції Заходу проти Росії мають бути скасовані.

Після він заявив, що це "реальна мирна пропозиція". Путін повідомив, що якщо Україна і країни Заходу відмовляться від такої пропозиції, то на них лежатиме відповідальність за продовження війни.

У МЗС України вважають, що Путін хоче підірвати дипломатичні зусилля, які спрямовані на досягнення справедливого миру, і розколоти єдність світової більшості навколо цілей і принципів Статуту ООН. У МЗС зазначили, що всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів звучали. Але особливо наголосили, що президент РФ вибрав день перед початком саміту у Швейцарії, щоб перешкодити світовим лідерам узяти участь у цьому заході.