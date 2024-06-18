Саміт миру у Швейцарії: у Байдена оцінили попередні результати конференції

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі нагадав заяву глави Білого дому Джо Байдена про необхідність забезпечити сталий мир в Україні та можливість її захищатися вже зараз.

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В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Саміт миру, що відбувся минулими вихідними у Швейцарії, став успішним. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Зокрема високопосадовець назвав успішним саміт зі встановлення миру в Україні, що відбувся на вихідних та учасницею якого стали віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Представник Білого дому наголосив, що представники понад 100 країн і організацій зібралися разом, аби обговорити важливість досягнення справедливого і сталого миру в Україні, який буде базуватися на основних принципах суверенітету і територіальної цілісності, передбаченого основними принципами ООН.

Водночас Кірбі нагадав слова президента Джо Байдена згідно з якими тривалий мир в Україні має бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз та стримувати агресію у майбутньому.

Також він запевнив, що Сполучені Штати надалі продовжать надавати Україні військову допомогу, а також підтримувати український народ. Серед іншого, Вашингтон надасть Києву новий пакет фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України.

"США будуть забезпечувати додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон", — сказав Кірбі.

17 червня повідомлялося, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під текстом фінального комюніке Саміту миру, який відбувся 15 і 16 червня у Швейцарії.

У свою чергу президентка Швейцарії Віола Амерд вважає, що російський президент Володимир Путін може взяти участь у наступному Саміті миру, незважаючи на ордер МКС на його арешт.