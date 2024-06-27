"Не будемо змушувати": у Байдена відреагували на мирний план Трампа щодо України

За словами спікера Білого дому Джона Кірбі, всі рішення про переговори і закінчення бойових дій має ухвалювати виключно Україна та її президент Володимир Зеленський. Вашингтон не збирається втручатися у справи інших країн.

Related video

Сполучені Штати Америки не можуть ухвалювати жодних рішень про Україну без самої України. У такий спосіб радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу прокоментував можливий мирний план колишнього президента Дональда Трампа.

За його словами, позиція глави держави Джо Байдена залишається міцною та послідовною. Відповідно, рішення щодо можливих мирних переговорів із Росією та закінчення війни має ухвалювати президент України Володимир Зеленський і Київ загалом.

"На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають ухвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, тому що ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну і підпорядкувати її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними", — заявив Джон Кірбі.

Окремо представник Білого дому додав, що для Володимира Путіна та інших світових диктаторів поступки України можуть стати "зеленим світлом" і тоді світ опиниться у ще більшій небезпеці.

У зв'язку з цим для допомоги Києву і було створено коаліцію з 50 країн, які мають підтримувати Україну в її оборонних можливостях. У Вашингтоні переконані, що "чим сильнішою буде позиція української сторони на полі бою, тим сильнішою вона буде безпосередньо за столом переговорів".

Нагадаємо, 25 червня в мережі з'явилися деталі нового мирного плану для України від Дональда Трампа, який він має намір реалізувати в разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року. У виборчому штабі політика зазначили, що завершення повномасштабного конфлікту буде пріоритетом для нього.