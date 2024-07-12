"Інший формат святкування сьогодні – недоречний": як "Батьківщина" відзначила 25-річний ювілей (фото)

9 липня найстаріша нині парламентська партія України "Батьківщина" відзначила 25-річний ювілей. Як і чверть століття тому, "Батьківщина" не сходить з наміченого ще на початках курсу – допомагати людям, підтримувати та відстоювати їхнє право жити у вільній та незалежній країні. Ювілейний рік не став винятком, і з нагоди річниці партія замість святкувань здійснила масштабну місію – направила 25 вантажів гуманітарної та військової допомоги з 25 регіонів України. Про це йдеться в дописі на сторінці Facebook, який опублікувала його незмінна лідерка Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що 25 місій допомоги, були направлені від 25 регіональних команд "Батьківщини", включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

"Працюємо для перемоги, як і всю війну". 25 місій допомоги фронту – на 25-річчя партії. Ось святкування Дня народження "Батьківщини. Інший формат святкування сьогодні – недоречний", – йдеться у дописі Юлії Тимошенко.

Фото в дописі Тимошенко вказують на те, що партійці доставили на фронт амуніцію, дрони, РЕБи, автомобілі, квадроцикли, генератори, старлінки, ліки, медобладнання. А сама лідерка партії передала бригаді "Азов" чималу кількість дронів, в тому числі й нічного використання.

Крім того, у своєму дописі Голова "Батьківщини" зауважила, що святкування Дня народження "Батьківщини" буде вже після Перемоги України над російським агресором, а зараз – закликала до спільної роботи та боротьби проти ворога.

"Сьогодні єдиний і бажаний здобуток – це не партійні досягнення, а кожне збережене українське життя, кожен відвойований у ворога сантиметр нашої святої української землі", – зазначила незмінна лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, "Батьківщина" – українська політична партія центристського спрямування, яку очолює народний депутат України Юлія Тимошенко, експрем'єр-міністр України. Політсила була створена 9 липня 1999 року. Від моменту заснування була представлена в усіх скликаннях парламенту. Під час парламентської діяльності партія відстоювала демократичні цінності, права і свободи людей, свободу ведення бізнесу, мораторій на продаж сільськогосподарської землі, строкову медицину, виступала за зниження тарифів на комунальні послуги, категорично висловлювалася проти легалізації ігрового бізнесу та марихуани. Партія майже весь період свого існування працювала в опозиції.