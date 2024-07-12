"Другой формат празднования сегодня — неуместен": как "Батькивщина" отметила 25-летний юбилей (фото)

9 июля старейшая ныне парламентская партия Украины "Батькивщина" отметила 25-летний юбилей. Как и четверть века назад, "Батькивщина" не сходит с намеченного еще в начале курса — помогать людям, поддерживать и отстаивать их право жить в свободной и независимой стране. Юбилейный год не стал исключением, и по случаю годовщины партия вместо празднований осуществила масштабную миссию — направила 25 грузов гуманитарной и военной помощи из 25 регионов Украины. Об этом говорится в заметке на странице Facebook, которую опубликовала его бессменный лидер Юлия Тимошенко.

Она отметила, что 25 миссий помощи, были направлены от 25 региональных команд "Батькивщины", включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

"Работаем для победы, как и всю войну". 25 миссий помощи фронту — на 25-летие партии. Вот празднование Дня рождения "Батькивщины. Другой формат празднования сегодня — неуместен", — говорится в заметке Юлии Тимошенко.

Фото в заметке Тимошенко указывают на то, что партийцы доставили на фронт амуницию, дроны, РЭБы, автомобили, квадроциклы, генераторы, старлинки, лекарства, медоборудование. А сама лидер партии передала бригаде "Азов" немалое количество дронов, в том числе и ночного использования.

Кроме того, в своей заметке Председатель "Батькивщины" отметила, что празднование Дня рождения "Батькивщины" будет уже после Победы Украины над российским агрессором, а сейчас — призвала к совместной работе и борьбе против врага.

"Сегодня единственное и желаемое достижение — это не партийные достижения, а каждая сохраненная украинская жизнь, каждый отвоеванный у врага сантиметр нашей святой украинской земли", — отметила неизменный лидер "Батькивщины".

Напомним, "Батькивщина" — украинская политическая партия центристского направления, которую возглавляет народный депутат Украины Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Украины. Политсила была создана 9 июля 1999 года. С момента основания была представлена во всех созывах парламента. Во время парламентской деятельности партия отстаивала демократические ценности, права и свободы людей, свободу ведения бизнеса, мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, срочную медицину, выступала за снижение тарифов на коммунальные услуги, категорически высказывалась против легализации игрового бизнеса и марихуаны. Партия почти весь период своего существования работала в оппозиции.