Швейцарія може відмовитися від нейтралітету через війну в Україні

Країна може також зняти заборону на реекспорт зброї, адже заборона продажі озброєння вплинула на відносини з деякими країнами.

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Російсько-українська війна може бути причиною відмови Швейцарії від нейтралітету. Про це повідомляє Politico з посиланням на доповідь експертної робочої групи з питань безпеки країни.

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити свою позицію зростає", — йдеться у доповіді.

Над доповіддю працювали дипломати, високопосадовці та військові. Рекомендації ляжуть в основу стратегії безпеки Швейцарії на 2025 рік.

Автори доповіді не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО. Вони закликають країну до більш тісних зв'язків з Альянсом та ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань. У доповіді також радять збільшити військові витрати до 1% ВВП до 2030 року — наразі країна витрачає на оборону 0,76% ВВП.

Окрім цього, на думку експертів, має бути знята заборона на реекспорт зброї. Зараз Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни, тому минулого року експорт зброї скоротився на 27% і становив менше ніж 746 мільйонів євро. Це факт вплинув на відносини Швейцарії з іншими країнами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть.

Політика нейтралітету у Швейцарії

Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі. Країна не брала участі у війнах з моменту його встановлення Паризьким договором 1815 року.

Це один із головних принципів зовнішньої політики країни. Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для забезпечення зовнішньої безпеки та підтримки миру.

Нагадаємо, раніше уряд Швейцарії отримав дозвіл від парламенту країни схвалювати експорт зброї. Однак це можливо лише у виняткових випадках і не розглядається так суворо.