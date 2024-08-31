Швейцария может отказаться от нейтралитета из-за войны в Украине

Страна может также снять запрет на реэкспорт оружия, ведь запрет продажи вооружения повлиял на отношения с некоторыми странами.

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Российско-украинская война может быть причиной отказа Швейцарии от нейтралитета. Об этом сообщает Politico со ссылкой на доклад экспертной рабочей группы по вопросам безопасности страны.

"После нападения России на Украину нейтралитет снова стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет", — говорится в докладе.

Над докладом работали дипломаты, высокопоставленные чиновники и военные. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год.

Авторы доклада не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Они призывают страну к более тесным связям с Альянсом и ЕС для совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, двусторонних и многосторонних учений. В докладе также советуют увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году — сейчас страна тратит на оборону 0,76% ВВП.

Кроме этого, по мнению экспертов, должен быть снят запрет на реэкспорт оружия. Сейчас Берн запрещает продавать вооружение странам, которые находятся в состоянии войны, поэтому в прошлом году экспорт оружия сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро. Это факт повлиял на отношения Швейцарии с другими странами, которые хотели бы отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут.

Политика нейтралитета в Швейцарии

Швейцария имеет самую старую политику военного нейтралитета в мире. Страна не участвовала в войнах с момента его установления Парижским договором 1815 года.

Это один из главных принципов внешней политики страны. Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для обеспечения внешней безопасности и поддержания мира.

Напомним, ранее правительство Швейцарии получило разрешение от парламента страны одобрять экспорт оружия. Однако это возможно лишь в исключительных случаях и не рассматривается так строго.