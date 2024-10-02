М'яка капітуляція: у Зеленського прокоментували ідею "заморозки" бойових дій (відео)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, якщо Москва продовжить контролювати окуповані території, то це вважатиметься програшем Києва і в політиці Кремля нічого не зміниться.

Related video

Є єдиний спосіб, як правильно закінчити війну РФ проти України та ідея "заморозки" протистояння не входить до цього плану. Детальніше про це висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "24 каналу".

За його словами, якщо під час так званого призупинення війни окуповані регіони України будуть далі контролюватися противником, це стане для України "м'якою капітуляцією", а Росія вважатиме себе переможницею і нічого не змінить у своїй політиці. Відповідно, Кремль не відмовиться від свого бажання знищити Україну.

Також за такого сценарію не припиниться терор щодо жителів захоплених територій, продовжує радник глави ОП. У результаті вийде, що держава, яка почала незаконну війну, залишиться безкарною, а Україна продовжить страждати.

"Ми можемо фіналізувати війну тільки за умови, якщо будемо дотримуватися положень міжнародного права. Це означає відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Також Росія має бути покарана за сам факт агресії та всі злочини, які були вчинені", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що Україна стала більш відкритою в питанні переговорів із РФ щодо територіальних поступок, про що написали у Financial Times. Дипломати у спілкуванні з американськими журналістами заявили, що нинішній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав більш прагматичний підхід, ніж його попередник Дмитро Кулеба.

Пізніше в МЗС спростували інформацію FT про територіальні поступки. У міністра Андрія Сибіги під час перебування у США не було жодних переговорів або зустрічей, на яких обговорювали компроміси щодо територій, зазначив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.