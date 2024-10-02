Мягкая капитуляция: у Зеленского прокомментировали идею "заморозки" боевых действий (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, если Москва продолжит контролировать оккупированные территории, то это будет считаться проигрышем Киева и в политике Кремля ничего не изменится.

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Есть единственный способ, как правильно закончить войну РФ против Украины и идея "заморозки" противостояния не входит в этот план. Детальнее об этом высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".

По его словам, если во время так называемого приостановления войны оккупированные регионы Украины будут дальше контролироваться противником, это станет для Украины "мягкой капитуляцией", а Россия будет считать себя победительницей и ничего не изменит в своей политике. Соответственно, Кремль не откажется от своего желания уничтожить Украину.

Также при таком сценарии не прекратится террор в отношении жителей захваченных территорий, продолжает советник главы ОП. В результате получится, что государство, которое начало незаконную войну, останется безнаказанным, а Украина продолжит страдать.

"Мы можем финализировать войну только при условии, если будем придерживаться положений международного права. Это означает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Также Россия должна быть наказана за сам факт агрессии и все преступления, которые были совершены", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, 1 октября сообщалось, что Украина стала более открытой в вопросе переговоров с РФ по территориальным уступкам, о чем написали в Financial Times. Дипломаты в общении с американскими журналистами заявили, что нынешний министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал более прагматичный подход, чем его предшественник Дмитрий Кулеба.

Позже в МИД опровергли информацию FT о территориальных уступках. У министра Андрея Сибиги во время пребывания в США не было никаких переговоров или встреч, на которых обсуждались компромиссы по территориям, отметил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.