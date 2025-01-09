Компанія з орбіти Медведчука не може качати газ на "вишках Бойка" і судиться з РФ, — "Схеми"

Компанія "Новые проекты", пов'язана з українським екснардепом-втікачем, виплатила "Чорноморнафтогазу" понад 70 млн рублів авансу за роботи в Чорному морі. Російські суди не раз відхиляли апеляції представників Віктора Медведчука, гроші йому не повертають.

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Російська компанія "Новые проекты", пов'язана з українським екснардепом-втікачем Віктором Медведчуком, так і не розпочала розробку і видобуток газу в Чорному морі біля окупованого Криму. Тепер "Новые проекты" змушені судитися з російською державною компанією "Чорноморнафтогаз" за повернення авансового платежу, з'ясували журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Пов'язана з Медведчуком компанія виплатила "Чорноморнафтогазу" 70,2 млн рублів авансу

У 2021 році пов'язана з Медведчуком компанія виплатила "Чорноморнафтогазу" 70,2 млн рублів авансу за буріння свердловини на захопленому українському газовому родовищі в Чорному морі. Але роботи так і не почалися. Спершу їх не погоджувало командування Чорноморського флоту РФ, а наприкінці червня 2022 року ЗСУ атакували бурові платформи й установку, яку найняли "Новые проекты".

Газ хотіли видобувати на захопленому українському газовому родовищі в Чорному морі

Бурові платформи та установка, згідно з матеріалами справи, "зазнали руйнувань і стали непридатними для надання послуг". Це перетворилося на критичну перешкоду для виконання договору. "Нові проєкти" хотіли розірвати угоду і повернути виплачені гроші, але Дев'ятий арбітражний апеляційний суд залишив чинним рішення попередньої інстанції і відхилив апеляцію.

Колишній заступник голови українського державного "Чорноморнафтогазу" Петро Горобець, який контролював видобуток і розподіл газу з довкола Криму до початку агресії Росії, каже, що насправді ж ідеться про бурову платформу "Україна", більш відому як "вишки Бойка". Своїх бурових платформ у Росії в Чорному морі немає.

У вересні 2023 року бійці батальйонів "Стугна" і "Братство" Головного управління розвідки Міноборони України повернули "вишки Бойка" під контроль України. Горобець зазначив, що Росія втратила контроль над усіма чотирма українськими буровими платформами в Чорному морі.

Нагадаємо, "Схеми" раніше з'ясували, що російське "Агентство соціального дизайну", пов'язане з політтехнологом Іллею Гамбашидзе, допомагало запустити рух "Інша Україна" Віктора Медведчука.

Крім цього, ЗМІ встановили особу офіцера ФСБ, який співпрацював із Медведчуком. Військовий пенсіонер Андрій Шкрабо працював під різним прикриттям у багатьох країнах.