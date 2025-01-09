Компания из орбиты Медведчука не может качать газ на "вышках Бойко" и судится с РФ, — "Схемы"

Компания "Новые проекты", связанная с беглым украинским экс-нардепом, выплатила "Черноморнефтегазу" более 70 млн рублей аванса за работы в Черном море. Российские суды не раз отклоняли апелляции представителей Виктора Медведчука, деньги ему не возвращают.

Related video

Российская компания "Новые проекты", связанная с беглым украинским экс-нардепом Виктором Медведчуком, так и не приступила к разработке и добыче газа в Черном море возле оккупированного Крыма. Теперь "Новые проекты" вынуждены судиться с российской государственной компании "Черноморнефтегаз" за возврат авансового платежа, выяснили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".

Связанная с Медведчуком компания выплатила "Черноморнефтегазу" 70,2 млн рублей аванса

В 2021 году связанная с Медведчуком компания выплатила "Черноморнефтегазу" 70,2 млн рублей аванса за бурение скважины на захваченном украинском газовом месторождении в Черном море. Но работы так и не начались. Сперва их не согласовывало командование Черноморского флота РФ, а в конце июня 2022 года ВСУ атаковали буровые платформы и установку, которую наняли "Новые проекты".

Газ хотели добывать на захваченном украинском газовом месторождении в Черном море

Буровые платформы и установка, согласно материалам дела, "потерпели разрушения и стали непригодными для предоставления услуг". Это превратилось в критическое препятствие для выполнения договора. "Новые проекты" хотели расторгнуть сделку и вернуть выплаченные деньги, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции и отклонил апелляцию.

Бывший замглавы украинского государственного "Черноморнефтегаза" Петр Горобец, контролировавший добычу и распределение газа из вокруг Крыма до начала агрессии России, говорит, что на самом же деле речь идет о буровой платформе "Украина", более известной как "вышки Бойко". Своих буровых платформ у России в Черном море нет.

В сентябре 2023 года бойцы батальонов "Стугна" и "Братство" Главного управления разведки Минобороны Украины вернули "вышки Бойко" под контроль Украины. Горобец отметил, что Россия потеряла контроль над всеми четырьмя украинскими буровыми платформами в Черном море.

Напомним, "Схемы" ранее выяснили, что российское "Агентство социального дизайна", связанное с политтехнологом Ильей Гамбашидзе, помогало запустить движение "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Кроме этого, СМИ установили личность офицера ФСБ, сотрудничавшего Медведчуком. Военный пенсионер Андрей Шкрабо работал под разным прикрытием во многих странах.