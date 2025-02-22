США хочуть отримувати з окупованої в майбутньому території України рідкісноземельні метали, — NYT

Новий проєкт угоди передбачає, що США отримають 66% кількості рідкісноземельних металів з окупованої території.

Related video

Новий проєкт договору про українські корисні копалини включає пункт про отримання доходів з території Донбасу, які на даний час окуповані Російською Федерацією, їх частка становитиме 66%. Україна також повинна сплатити внески до майбутнього фонду в розмірі 500 мільярдів доларів, йдеться в публікації The New York Times.

Видання зазначає, що доходи будуть отримуватись в разі звільнення тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Новий проєкт угоди також включає положення про доходи з територій, які нині окуповані Росією, у разі їх звільнення: частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, складе 66 відсотків", — йдеться в повідомленні.

NYT додає, що на цей час Росія окупувала близько п'ятої частини території України. Сюди входить "значна частина багатого на ресурси регіону Донбас".

За інформацією журналістів, Україна має вносити внески до майбутнього фонду у 500 мільярдів доларів, доки вони не сягнуть цієї суми.

"Ця цифра набагато перевищує фактичні доходи країни від ресурсів, які минулого року становили $1,1 млрд, і більш ніж у чотири рази перевищує вартість допомоги США, виділеної Україні на цей час", — додали там.

Зазначається, що ця сума не згадувалася в попередній версії угоди, хоча президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "публічно заявив, що це те, чого він хотів".

Договір про корисні копалини України: що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз до Києва угоду про доступ до рідкісноземельних металів України в обмін на військову допомогу, однак президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ, перенісши його обговорення.

За даними "Суспільного" від 21 лютого, Україна і США працювали над проєктом угоди про рідкісноземельні копалини, але деякі пункти документа поки що не узгоджені. Джерело видання розповіло, що США пропонували забезпечення 50% ліцензійних продажів та інших надходжень від корисних копалин, що порушувало б українське законодавство.