США хотят получать с оккупированной в будущем территории Украины редкоземельные металлы, — NYT

Новый проект соглашения предусматривает, что США получат 66% количества редкоземельных металлов с оккупированной территории.

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Новый проект договора об украинских полезных ископаемых включает пункт о получении доходов с территории Донбасса, которые в настоящее время оккупированы Российской Федерацией, их доля составит 66%. Украина также должна уплатить взносы в будущий фонд в размере 500 миллиардов долларов, говорится в публикации The New York Times.

Издание отмечает, что доходы будут получаться в случае освобождения временно оккупированных территорий Донбасса.

"Новый проект соглашения также включает положение о доходах с территорий, которые сейчас оккупированы Россией, в случае их освобождения: доля доходов от ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66 процентов", — говорится в сообщении.

NYT добавляет, что в настоящее время Россия оккупировала около пятой части территории Украины. Сюда входит "значительная часть богатого ресурсами региона Донбасс".

По информации журналистов, Украина должна вносить взносы в будущий фонд в 500 миллиардов долларов, пока они не достигнут этой суммы.

"Эта цифра намного превышает фактические доходы страны от ресурсов, которые в прошлом году составили $1,1 млрд, и более чем в четыре раза превышает стоимость помощи США, выделенной Украине в настоящее время", — добавили там.

Отмечается, что эта сумма не упоминалась в предыдущей версии соглашения, хотя президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "публично заявил, что это то, чего он хотел".

Договор о полезных ископаемых Украины: что известно

Ранее СМИ сообщали, что министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ, перенеся его обсуждение.

По данным "Суспільного" от 21 февраля, Украина и США работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых, но некоторые пункты документа пока не согласованы. Источник издания рассказал, что США предлагали обеспечение 50% лицензионных продаж и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство.