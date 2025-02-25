"Відправна точка до миру": у РФ відреагували на ухвалену Радбезом ООН резолюцію США

На думку постпреда ООН Василя Небезні, текст документа "не ідеальний", але орієнтований на майбутнє і не спрямований на "роздмухування конфлікту".

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У Росії прокоментували ухвалену Радбезом ООН американську резолюцію щодо України. Її назвали "неідеальною", але постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що вона все одно може стати відправною точкою на шляху "до мирного врегулювання кризи". Про це повідомив російський "Інтерфакс".

"Ухвалений зараз текст не ідеальний, але це, по суті, перша спроба ухвалити конструктивний і орієнтований на майбутнє продукт Ради, який говорить про шлях до миру, а не роздмухує конфлікт", — заявив він під час засідання РБ ООН.

Водночас Небензя підкреслив, що Москва бачить ухвалений текст "лише як відправну точку" в мирному врегулюванні української кризи.

Резолюція ООН від США

Раніше РБ ООН ухвалила запропоновану США резолюцію щодо війни в Україні, яка не називає РФ агресором і не згадує недоторканність територіальної цілісності України. Російську поправку "про необхідність усунення корінних причин української кризи" було відхилено.

Проєкт підтримали 10 країн, зокрема РФ. Франція, Великобританія, Данія, Греція і Словенія утрималися. Ніхто з постійних членів Радбезу ООН не застосував право вето.

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував текст резолюції, заявивши, що "ця резолюція відповідає думці президента Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, — підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема й за допомогою мирного врегулювання суперечок".

"Ця війна ніколи не була тільки за Україну. Йдеться про фундаментальне право будь-якої країни на існування, вибір власного шляху і життя без агресії", — заявила асамблеї перед голосуванням заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.

Нагадаємо, у G7 і ООН стався конфлікт між Європою і США через різні позиції щодо звинувачення Росії за розв'язану в Україні війну в проєктах резолюцій.