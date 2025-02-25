"Отправная точка к миру": в РФ отреагировали на принятую Совбезом ООН резолюцию США

По мнению постпреда ООН Василия Небезни, текст документа "не идеален", но ориентирован в будущее и не направлен на "раздувание конфликта".

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В России прокомментировали принятую Совбезом ООН американскую резолюцию по Украине. Ее назвали "неидеальной", но постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что она все равно может стать отправной точкой на пути "к мирному урегулированию кризиса". Об этом сообщил российский "Интерфакс".

"Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", — заявил он в ходе заседания СБ ООН.

При этом Небензя подчеркнул, что Москва видит принятый текст "лишь как отправную точку" в мирном урегулировании украинского кризиса.

Резолюция ООН от США

Ранее СБ ООН принял предложенную США резолюцию касательно войны в Украине, которая не называет РФ агрессором и не упоминает неприкосновенность территориальной целостности Украины. Российская поправка "о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса" была отклонена.

Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ. Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались. Никто из постоянных членов Совбеза ООН не применил право вето.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал текст резолюции, заявив, что "эта резолюция соответствует мнению президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, — поддержанию международного мира и безопасности, в том числе посредством мирного урегулирования споров".

"Эта война никогда не была только за Украину. Речь идет о фундаментальном праве любой страны на существование, выбор собственного пути и жизнь без агрессии", — заявила ассамблее перед голосованием заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Напомним, в G7 и ООН произошел конфликт между Европой и США из-за разных позиций по обвинению России за развязанную в Украине войну в проектах резолюций.