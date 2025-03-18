Нейтралітет і чисельність ЗСУ: Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах із РФ

Нейтральний статус і скорочення чисельності армії України були одними з головних умов РФ для припинення війни. На Банковій стверджують, що ці пункти не обговорюватимуть на мирних переговорах.

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Україна презентувала США "червоні лінії" на переговорах із Росією: її нейтральний статус і скорочення чисельності ЗСУ не обговорюється. Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час презентації представникам громадянського суспільства підсумків зустрічі української та американської делегацій у Джидді.

За його словами, у Києві підтримали пропозицію США щодо встановлення безумовного 30-денного режиму припинення вогню. Як один із перших кроків до миру було запропоновано обмін військовополоненими, звільнення цивільних і повернення депортованих дітей.

"Важливо, щоб будь-які ініціативи спиралися на експертну оцінку. Питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів і фахових напрацювань", — наголосив глава ОП.

Окремо Єрмак зазначив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими.

Мирні переговори щодо України: "червоні лінії" всіх сторін

Сторони, що воюють, не бажають іти на великі поступки: у РФ і України є свої "червоні лінії", які, на їхню думку, не можна перетинати, пише агентство Associated Press.

Росія вимагає включити до свого складу чотири українські області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Також Москва вимагає відмови України від вступу до НАТО, скорочення чисельності ЗСУ і визнання статусу російської мови.

Російські чиновники також заявили, що будь-яка мирна угода має передбачати розблокування активів, заморожених на Заході, зняття санкцій США та Європейського союзу. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала винести на стіл потенційне пом'якшення санкцій.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував на необхідності усунення "корінних причин конфлікту" — згорнути нарощування військової присутності НАТО поблизу кордонів Росії, яке він вважає серйозною загрозою безпеці.

"Зіткнувшись із невдачами на фронті, Україна відступила від вимоги повернути кордони до 2014 року. У неї немає військової сили для цієї мети. Київ просить про мирну угоду, яка підкріплена гарантіями безпеки від союзників", — вказують оглядачі.

Зазначимо, що Володимир Путін вимагає зупинити всі військові поставки в Україну на час 30-денного перемир'я. Євросоюз вкрай неохоче погодився на цю умову, пишуть ЗМІ.

Фокус раніше детально аналізував, на яких умовах Путін поверне Україні Запорізьку атомну електростанцію. Попереду варто очікувати складний етап торгу, оскільки Росія внесла Запорізьку область до своєї Конституції.