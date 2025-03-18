Нейтралитет и численность ВСУ: Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах с РФ

Нейтральный статус и сокращение численности армии Украины были одними из главных условий РФ для прекращения войны. На Банковой утверждают, что эти пункты не будут обсуждать на мирных переговорах.

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Украина презентовала США "красные линии" на переговорах с Россией: ее нейтральный статус и сокращение численности ВСУ не обсуждается. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время презентации представителям гражданского общества итогов встречи украинской и американской делегаций в Джидде.

По его словам, в Киеве поддержали предложение США по установлению безусловного 30-дневного режима прекращения огня. В качестве одного из первых шагов к миру был предложен обмен военнопленными, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.

"Важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. Вопрос мониторинга режима тишины нуждается в четких механизмах и профессиональных наработках", — подчеркнул глава ОП.

Отдельно Ермак отметил, что Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими.

Мирные переговоры по Украине: "красные линии" всех сторон

Воюющие стороны не желают идти на большие уступки: у РФ и Украины имеются свои "красные линии", которые, по их мнению, нельзя пересекать, пишет агентство Associated Press.

Россия требует включить в свой состав четыре украинские области: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Также Москва требует отказа Украины от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ и признание статуса русского языка.

Российские чиновники также заявили, что любое мирное соглашение должно включать разблокирование активов, замороженных на Западе, снятие санкций США и Европейского союза. Администрация президента США Дональда Трампа предложила вынести на стол потенциальное смягчение санкций.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость устранения "коренных причин конфликта" — свернуть наращивание военного присутствия НАТО вблизи границ России, которое он считает серьезной угрозой безопасности.

"Столкнувшись с неудачами на фронте, Украина отступила от требования вернуть границы до 2014 года. У нее нет военной силы для этой цели. Киев просит о мирном соглашении, которое подкреплено гарантиями безопасности от союзников", — указывают обозреватели.

Отметим, что Владимир Путин требует остановить все военные поставки в Украину на время 30-дневного перемирия. Евросоюз крайне неохотно согласился на данное условие, пишут СМИ.

Фокус ранее детально анализировал, на каких условиях Путин вернет Украине Запорожскую атомную электростанцию. Впереди стоит ожидать сложный этап торга, так как Россия внесла Запорожскую область в свою Конституцию.