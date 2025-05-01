Політика Санкції РНБО
Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів нові санкції (документ)
Президент України Володимир Зеленський запровадив економічні санкції проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича та низки політичних блогерів.
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Про це йдеться в президентському указі, який опубліковано на сайті Офісу президента України.
У списку санкцій присутні також блогер Мирослав Олешко, який виїхав з України, і політолог Костянтин Бондаренко.
Трьох зазначених вище осіб позбавляють державних нагород, блокують їм активи і торговельні операції, а також забороняють поширювати медіа на території України. Повний список заборон відображено в додатку до указу.
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