"Крок вперед": Китай заявив про критичний момент у переговорах РФ та України

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про критичний момент у переговорах щодо завершення війни,які відбуваються між Російською Федерацією та Україною. При цьому слова про переговори з'явились не у окремому зверненні, а у дописі про розмову з чиновником з Бразилії.

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МЗС Китаю поспілкувалось зі спецрадником президента Бразилії Аморімом, вказано у пресрелізі на порталі міністерства. Посадовці поспілкувались щодо тарифної війни президент США Дональда Трампа, погодились, що у сучасному світі так діяти не слід. При цьому згадали про російсько-українську війну і про те, що відбувся новий крок у переговорах.

Глава МЗС Китаю Ван І поговорив телефоном з Аморімом 6 серпня, ідеться у повідомленні. Посадовець запевнив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Бразилії Лулу виступають на справедливий та біполярний світ і за "підтримку міжнародних правил і порядку".

"Група "Друзі миру", спільно ініційована Китаєм та Пакистаном, разом з країнами Глобального Півдня висловила об'єктивну та раціональну позицію та доклала позитивних зусиль для сприяння діалогу та переговорам. Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", — ідеться у заяві Ван І.

Переговори про завершення війни - позиція МЗС Китаю Фото: Скриншот

Переговори про завершення війни — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп оголосив ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну щодо завершення війни в Україні. Очільник Білого дому заявив, що Кремль має часу до 8 серпня, щоб погодитись на припинення вогню, інакше він застосує нові потужні санкції. Трамп також повідомив, що наказав відправити ближче до Росії два атомних підводних човни. Субмарини прибули "у необхідне місце" після того, як у мережі висловився експрезидент РФ Дмитро Медведєв, який пригрозив Заходу ядерним ударом.

Через кілька днів з'явилась відповідь Путіна. Сидячи на лавці поруч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, очільник Кремля заявив, що його умови щодо капітуляції України не змінились. Крім того, посадовець згадав про начебто запуск у серійне виробництво ракет (чи установок) "Орешник".

Нагадуємо, 6 серпня у РФ прибув спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який зустрінеться з Путіним та поговорить про завершення війни.