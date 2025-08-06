"Шаг вперед": Китай заявил о критическом моменте в переговорах РФ и Украины

Министерство иностранных дел Китая заявило о критическом моменте в переговорах по завершению войны, которые происходят между Российской Федерацией и Украиной. При этом слова о переговорах появились не в отдельном обращении, а в заметке о разговоре с чиновником из Бразилии.

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МИД Китая пообщалось со спецсоветником президента Бразилии Аморимом, указано в пресс-релизе на портале министерства. Чиновники пообщались относительно тарифной войны президент США Дональда Трампа, согласились, что в современном мире так действовать не следует. При этом вспомнили о российско-украинской войне и о том, что произошел новый шаг в переговорах.

Глава МИД Китая Ван И поговорил по телефону с Аморимом 6 августа, говорится в сообщении. Чиновник заверил, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Бразилии Лулу выступают за справедливый и биполярный мир и за "поддержку международных правил и порядка".

"Группа "Друзья мира", совместно инициированная Китаем и Пакистаном, вместе со странами Глобального Юга выразила объективную и рациональную позицию и приложила положительные усилия для содействия диалогу и переговорам. Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", — говорится в заявлении Ван И.

Переговоры о завершении войны — позиция МИД Китая Фото: Скриншот

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп объявил ультиматум президенту РФ Владимиру Путину по завершению войны в Украине. Глава Белого дома заявил, что Кремль имеет время до 8 августа, чтобы согласиться на прекращение огня, иначе он применит новые мощные санкции. Трамп также сообщил, что приказал отправить ближе к России две атомные подводные лодки. Субмарины прибыли "в необходимое место" после того, как в сети высказался экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который пригрозил Западу ядерным ударом.

Через несколько дней появился ответ Путина. Сидя на скамейке рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенко, глава Кремля заявил, что его условия по капитуляции Украины не изменились. Кроме того, чиновник вспомнил о якобы запуске в серийное производство ракет (или установок) "Орешник".

Напоминаем, 6 августа в РФ прибыл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который встретится с Путиным и поговорит о завершении войны.