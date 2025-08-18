Вільна дорога до Одеси: інсайдери назвали головну небезпеку передачі Путіну Донбасу

Російський президент Володимир Путін наполягає на передачі Донбасу РФ. Аналітики побоюються, що якщо він його отримає, то це відкриє йому дорогу на Одесу та інші міста, які поки що стоять через укріпленість регіону, який Росія не змогла захопити з 2014 року.

Related video

Україна навряд чи погодиться на відмову від спірної території на Донбасі, не в останню чергу тому, що це сильно укріплена область, яка, якщо буде захоплена Росією, залишить Україну відкритою для майбутніх атак, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на інсайдера, обізнаного з темою американського брифінгу європейських та українських чиновників.

"Донбас — це сильно укріплена територія. Там є пагорби, а інша частина України — рівнинна і не укріплена. Тому, якщо [Путін] захопить Донбас, у нього буде вільний шлях до Одеси. Росія протягом 11 років не могла захопити цю частину Донбасу силою", — сказав інформатор, який побажав залишитися анонімним.

Напередодні зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами Росія відновила ракетні удари по Україні. ЗС РФ у ніч на 18 серпня запустили балістичні ракети і 140 ударних дронів, унаслідок чого в Харкові загинули щонайменше семеро людей, зокрема ціла сім'я, включно з двома дітьми і бабусею. Унаслідок російських ударів по Запоріжжю загинули ще троє людей, зокрема дитина, і щонайменше 20 дістали поранення.

Результати удару ЗС РФ по Харкову в ніч на 18 серпня Фото: ДСНС

Колишні високопоставлені західні та російські чиновники не вірять, що будь-який російський закон завадить Кремлю завдати нового удару. Аналітики попередили, що будь-яка російська угода про гарантії безпеки для України, найімовірніше, буде супроводжуватися наполегливою вимогою Росії щодо права вето на будь-які подібні домовленості — позиція, яку Москва займала під час попередніх мирних переговорів, — що зробить будь-які гарантії потенційно марними.

За словами ексміністра закордонних справ РФ Андрія Козирєва, Росія вже обіцяла поважати міжнародно визнані кордони України, але вони все одно були порушені.

"Існує кілька російських правових зобов'язань поважати міжнародно визнані кордони між Україною і Росією, зокрема договір, підписаний самим Путіним у 2003 році, який він порушив вторгненням, яке розпочалося у 2014 році і посилюється зараз", — написав він.

Фото: Скриншот

Майк Карпентер, колишній співробітник Ради національної безпеки при Байдені, написав у неділю у своєму пості:

"Це має бути сатира: російська Дума збирається надати гарантії безпеки, що Кремль не буде повторно нападати на Україну? Вау".

Фото: Скриншот

Досягнення будь-якої угоди про гарантії безпеки для України і про те, як їх буде реалізовано, також, імовірно, займе місяці, що дасть змогу Росії продовжити свій військовий наступ на Україну.

Зеленський, який з'явився в неділю в Брюсселі разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, висловив занепокоєння з приводу останніх пропозицій, заявивши, що неможливо вступати в переговори з Москвою "під тиском зброї", і, як і раніше, наполягаючи на тому, що перед будь-якими переговорами має бути досягнуте повне припинення вогню.

Зустріч Зеленського і Трампа: хто представить Європу

Нагадаємо, що Урсула Фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Фінляндії Александр Стубб приєднаються до Зеленського під час його візиту до Білого дому.

Наразі більшість аналітиків сходяться на думці, що навіть якщо Путін і висловився на підтримку ідеї гарантій безпеки під час саміту на Алясці, російський президент навряд чи буде готовий погодитися на щось подібне до захисту, що надається НАТО, після того як три роки боровся саме проти цього.

"Гарантії" від Путіна: чому це не рішення для України

Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Центру Карнегі з питань Росії та Євразії, вважає, що Путін, найімовірніше, повернеться до того типу гарантій безпеки, який Москва вперше представила під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, коли Росії було надано право вето на будь-які рішення в галузі оборони.

Росія також не буде готова відмовитися від своєї вимоги про радикальне скорочення розміру армії України, сказала вона:

"Ця вимога, поряд із вимогою "денацифікації", нікуди не зникла. Демілітаризація для Кремля — єдина "реальна" гарантія для Москви, що Україна не буде переозброюватися і мститися. Путін не відмовиться від цієї вимоги, хоча масштаби скорочення армії можуть бути певною мірою предметом переговорів і залежатимуть від того, що ще буде погоджено".

Раніше Фокус писав, що після зустрічі з Путіним на Алясці Трамп повідомив союзникам, що російський лідер прагне встановити контроль над Луганською та Донецькою областями, але готовий до компромісу по Запоріжжю і Херсонській області через заморожування лінії фронту.

Також Фокус писав, що Росія готова "заморозити" фронт на півдні і повернути частину територій у Сумській і Харківській областях, але вимагає від України відмови від вступу в НАТО, офіційного статусу російської мови, виведення військ з Донбасу і визнання Криму російським, а також часткового зняття санкцій.