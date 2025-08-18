Свободная дорога до Одессы: инсайдеры назвали главную опасность передачи Путину Донбасса

Российский президент Владимир Путин настаивает на передаче Донбасса РФ. Аналитики опасаются, что если он его получит, то это откроет ему дорогу на Одессу и другие города, которые пока что стоят из-за укрепленности региона, который Россия не смогла захватить с 2014 года/

Related video

Украина вредя ли согласится на отказ от спорной территории в Донбассе, не в последнюю очередь потому, что это сильно укрепленная область, которая, если будет захвачена Россией, оставит Украину открытой для будущих атак, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдера, осведомленного о теме американского брифинга европейских и украинских чиновников.

"Донбасс — это сильно укрепленная территория. Там есть холмы, а остальная часть Украины — равнинная и не укрепленная. Поэтому, если [Путин] захватит Донбасс, у него будет свободный путь до Одессы. Россия в течение 11 лет не могла захватить эту часть Донбасса силой", — сказал информатор, пожелавший остаться анонимным.

Накануне встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами Россия возобновила ракетные удары по Украине. ВС РФ в ночь на 18 августа запустили баллистические ракеты и 140 ударных дронов, в результате чего в Харькове погибли по меньшей мере семь человек, в том числе целая семья, включая двух детей и бабушку. В результате российских ударов по Запорожью погибли еще три человека, в том числе ребенок, и по меньшей мере 20 получили ранения.

Результаты удара ВС РФ по Харькову в ночь на 18 августа Фото: ГСЧС

Бывшие высокопоставленные западные и российские чиновники не верят, что какой-либо российский закон помешает Кремлю нанести новый удар. Аналитики предупредили, что любое российское соглашение о гарантиях безопасности для Украины, скорее всего, будет сопровождаться настойчивым требованием России о праве вето на любые подобные договоренности — позиция, которую Москва занимала во время предыдущих мирных переговоров, — что сделает любые гарантии потенциально бесполезными.

По словам экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, Россия уже обещала уважать международно признанные границы Украины, но они все равно были нарушены.

"Существует несколько российских правовых обязательств уважать международно признанные границы между Украиной и Россией, в том числе договор, подписанный самим Путиным в 2003 году, который он нарушил вторжением, начавшимся в 2014 году и усиливающимся сейчас", — написал он.

Фото: Скриншот

Майк Карпентер, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Байдене, написал в воскресенье в своем посте:

"Это должно быть сатира: российская Дума собирается предоставить гарантии безопасности, что Кремль не будет повторно нападать на Украину? Вау".

Фото: Скриншот

Достижение какого-либо соглашения о гарантиях безопасности для Украины и о том, как они будут реализованы, также, вероятно, займет месяцы, что позволит России продолжить свое военное наступление на Украину.

Зеленский, появившийся в воскресенье в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, выразил беспокойство по поводу последних предложений, заявив, что невозможно вступать в переговоры с Москвой "под давлением оружия", и, как и раньше, настаивая на том, что перед любыми переговорами должно быть достигнуто полное прекращение огня.

Встреча Зеленского и Трампа: кто представит Европу

Напомним, что Урсула Фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб присоединятся к Зеленскому во время его визита в Белый дом.

На данный момент большинство аналитиков сходятся во мнении, что даже если Путин и высказался в поддержку идеи гарантий безопасности во время саммита на Аляске, российский президент вряд ли будет готов согласиться на что-то подобное защите, предоставляемой НАТО, после того как три года боролся именно против этого.

"Гарантии" от Путина: почему это не решение для Украины

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги по России и Евразии, считает, что Путин, скорее всего, вернется к тому типу гарантий безопасности, который Москва впервые представила во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, когда России было предоставлено право вето на любые решения в области обороны.

Россия также не будет готова отказаться от своего требования о радикальном сокращении размера армии Украины, сказала она:

"Это требование, наряду с требованием "денацификации", никуда не исчезло. Демилитаризация для Кремля — единственная "реальная" гарантия для Москвы, что Украина не будет перевооружаться и мстить. Путин не откажется от этого требования, хотя масштабы сокращения армии могут быть в некоторой степени предметом переговоров и будут зависеть от того, что еще будет согласовано".

Ранее Фокус писал, что после встречи с Путиным на Аляске Трамп сообщил союзникам, что российский лидер стремится установить контроль над Луганской и Донецкой областями, но готов к компромиссу по Запорожью и Херсонской области путем замораживания линии фронта.

Также Фокус писал, что Россия готова "заморозить" фронт на юге и вернуть часть территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует от Украины отказа от вступления в НАТО, официального статуса русского языка, вывода войск с Донбасса и признания Крыма российским, а также частичного снятия санкций.