Угорщина не припинить постачання електрики в Україну: у МЗС назвали причину

Угорщина щомісяця постачає в Україну електрику, і ця кількість становить від 30 до 40% українського імпорту. Однак вона в будь-який момент може припинити це робити.

Про це заявив глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі подкасту Harcosok Órája, обговорюючи тему ударів по нафтопроводу "Дружба" українською армією.

За його словами, з Угорщини в Україну постачають кілька видів енергоносіїв, головним з яких є електрика.

Петер Сіярто став гостем подкасту Harcosok Órája,

"Давайте замислимося, до чого призведе, якщо це припиниться, які наслідки це матиме?" — зазначив він.

Міністр підкреслив, що припинення цих поставок "могло б створити такі труднощі для України, що одна проблема спричинила б іншу".

Він порадив не забувати про це

"І краще, щоб українці пам'ятали про це, коли за різними переговорними столами вирішують, бомбити нафтопровід "Дружба" чи ні. Нехай це буде в них у голові", — сказав він.

Сіярто підкреслив, що енергопостачання країни "позначається не на уряді, не на прем'єр-міністрі, не на міністрах, а на людях, сім'ях і дітях, які живуть у цій країні".

"Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення. Маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент. Чому я це кажу? Тому що ми вище цього", — заявив політик.

Погрози Сіярто: що їм передувало

Напруженість у відносинах України та Угорщини зросла після того, як ЗСУ завдали ударів по нафтопроводу "Дружба" на території Росії 13 і 18 серпня, фактично припинивши постачання нафти в Словаччину та Угорщину.

21 серпня ще одна атака припала на станцію "Унеча". Вона так само є частиною нафтопроводу "Дружба". Після цього прокачування нафти в Угорщину і Словаччину зупинилося.

На спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Києві у глави держави поцікавилися, чи отримала Україна більше важелів впливу на угорського прем'єра Віктора Орбана після ударів по "Дружбі".

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини", — відповів він.

Нагадаємо, Сіярто після атаки на нафтопровід "Дружба" накинувся на Україну. Він наполягав, що атакована українськими дронами магістраль відіграє головну роль в енергетичній безпеці Угорщини.

Петер Сіярто також заявив, що Україна у свій День Незалежності погрожувала офіційному Будапешту, і зазначив, що Угорщина не має стосунку до російсько-української війни.