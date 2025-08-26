Венгрия не прекратит поставку электричества в Украину: в МИД назвали причину

Венгрия ежемесячно поставляет в Украину электричество, и это количество составляет от 30 до 40% украинского импорта. Однако она в любой момент может прекратить это делать.

Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире подкаста Harcosok Órája, обсуждая тему ударов по нефтепроводу "Дружба" украинской армией.

По его словам, из Венгрии в Украину поставляются несколько видов энергоносителей, главным из которых является электричество.

Петер Сийярто стал гостем подкаста Harcosok Órája,

"Давайте задумаемся, к чему приведет, если это прекратится, какие последствия это будет иметь?" – отметил он.

Министр подчеркнул, что прекращение этих поставок "могло бы создать такие трудности для Украины, что одна проблема повлекла бы другую".

Он посоветовал не забывать об этом

"И лучше, чтобы украинцы помнили об этом, когда за разными переговорными столами решают, бомбить ли нефтепровод "Дружба" или нет. Пусть это будет у них в голове", – сказал он.

Сийярто подчеркнул, что энергоснабжение страны "сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране".

"Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления. Маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент. Почему я это говорю? Потому что мы выше этого", – заявил политик.

Угрозы Сийярто: что им предшествовало

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возросла после того, как ВСУ нанесли удары по нефтепроводу "Дружба" на территории России 13 и 18 августа, фактически прекратив поставки нефти в Словакию и Венгрию.

21 августа еще одна атака пришлась на станции "Унеча". Она так же является частью нефтепровода "Дружба". После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась.

На совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве у главы государства поинтересовались, получила ли Украина больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после ударов по "Дружбе".

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии", – ответил он.

Напомним, Сийярто после атаки на нефтепровод "Дружба" набросился на Украину. Он настаивал, что атакованная украинскими дронами магистраль играет главную роль в энергетической безопасности Венгрии.

Петер Сийярто также заявил, что Украина в свой День Независимости угрожала официальному Будапешту, и отметил, что Венгрия не имеет отношения к российско-украинской войне.