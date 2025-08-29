Росія не захопить усю Україну: Венс розповів, що об'єднує його погляди із Зеленським

За оцінками віце-президента США Джея Ді Венса, війна України і РФ досягла точки, коли жодна сторона не досягає бойових успіхів. Штати прагнуть припинити непотрібні вбивства.

Сполучені Штати хочуть захистити територіальну цілісність України. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю виданню USA Today.

Збереження території України, за словами Венса, є питанням, яке об'єднує позицію Штатів із президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас є деякі розбіжності, але ми, звісно, хочемо захистити територіальну цілісність України", — визнав віцепрезидент США.

Джей Ді Венс також підкреслив, що у Вашингтоні не хочуть такого розвитку подій, за якого Росія захопить усю Україну. Також потрібно припинити вбивства, адже повномасштабна війна досягла точки, коли росіяни нічого не досягають на фронті, як і українці, зауважив він.

"Ми продовжуватимемо працювати заради миру, і наша мета дуже чітка. Найкращим для всіх буде припинення вбивств і досягнення мирного врегулювання", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, на Заході пропонували створити в Україні буферну зону на відстані від 40 до 100 кілометрів. Однак в умовах сучасної війни з активним застосуванням дронів ця ідея вже не актуальна, вважає Зеленський.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше говорив, що Москва зменшила свої територіальні апетити в Україні і прагне утримати лінію фронту на Запоріжжі.