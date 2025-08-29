Россия не захватит всю Украину: Вэнс рассказал, что объединяет его взгляды с Зеленским

По оценкам вице-президента США Джея Ди Вэнса, война Украины и РФ достигла точки, когда ни одна сторона не добивается боевых успехов. Штаты стремятся прекратить ненужные убийства.

Соединенные Штаты хотят защитить территориальную целостность Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию USA Today.

Сохранение территории Украины, по словам Вэнса, является вопросом, который объединяет позицию Штатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас есть некоторые разногласия, но мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины", — признал вице-президент США.

Джей Ди Вэнс также подчеркнул, что в Вашингтоне не хотят такого развития событий, при котором Россия захватит всю Украину. Также нужно прекратить убийства, ведь полномасштабная война достигла точки, когда россияне ничего не добиваются на фронте, как и украинцы, заметил он.

"Мы будем продолжать работать ради мира, и наша цель очень четкая. Лучшим для всех будет прекращение убийств и достижение мирного урегулирования", — заключил чиновник.

Напомним, на Западе предлагали создать в Украине буферную зону на расстоянии от 40 до 100 километров. Однако в условиях современной войны с активным применением дронов данная идея уже не актуальна, считает Зеленский.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее говорил, что Москва уменьшила свои территориальные аппетиты в Украине и стремится удержать линию фронта на Запорожье.