"Російська ІПСО": у "Слузі народу" відреагували на чутки про "переобрання" Зеленського

За словами нардепа Олексія Леонова, на зустрічі депутатів із Володимиром Зеленським 16 вересня питання виборів не порушували. Водночас його колега Олександр Федієнко заявив про неможливість виборів в умовах війни.

На зустрічі українських депутатів із президентом України Володимиром Зеленським 16 вересня не велися розмови про вибори або його другий президентський термін. Про це повідомив народний депутат України від партії "Слуга народу" Олексій Леонов.

"Буквально через день після того, як президент Зеленський оголосив про важливий тиждень дипломатичних зусиль, деякі українські та зарубіжні ЗМІ підхопили ворожу інформаційну операцію", — вважає політик.

Мета російського ІПСО, на його думку, полягала в спотворенні змісту зустрічі президента з народними депутатами, що відбулася 16 вересня

Далі Леонов зазначив, що був на цій зустрічі, під час якої Зеленський заявив про відкритість до діалогу. Основними темами для обговорень були державний бюджет-2026, залучення $60 млрд міжнародної допомоги та повне забезпечення ЗСУ.

"Розганяючи фейки, ворог прагне послабити Україну напередодні надважливої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом", — додав Леонов.

Зустріч депутатів із Зеленським: чому вибори в Україні неможливі?

Народний депутат Олександр Федієнко після зустрічі із Зеленським також говорив, що "вибори в нинішніх умовах узагалі не обговорюються".

"Раджу всім колегам, які думають і говорять про вибори. Я можу з собою взяти кожного в Костянтинівку або Куп'янськ, для того, щоб зрозуміли, що таке війна і чи можна проводити вибори", — говорив він.

За словами Федієнка, на зустрічі з депутатами Зеленський говорив, що якщо ситуація на фронті погіршиться, доведеться ухвалювати "складні рішення".

Спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук також стверджувала, що на зустрічі з президентом торкалися питань захисту внутрішньо переміщених осіб, роботи держслужби у воєнний час, гарантії безпеки для України та готовність до мирного процесу.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології в опитуванні за вересень показав довіру українців до Зеленського на рівні 59%. Соціологи відзначають падіння рейтингу порівняно з травнем на 15%.

Водночас американські аналітики компанії Gallup на початку серпня розповіли, що Зеленський у США став удвічі популярнішим, ніж Трамп.