"Российская ИПСО": в "Слуге народа" отреагировали на слухи о "переизбрании" Зеленского

По словам нардепа Алексея Леонова, на встрече с депутатов с Владимиром Зеленским 16 сентября вопрос выборов не поднимали. В то же время его коллега Александр Федиенко заявил о невозможности выборов в условиях войны.

На встрече украинских депутатов с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 сентября не велись разговоры о выборах или его втором президентском сроке. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Леонов.

"Буквально через день после того, как президент Зеленский объявил о важной неделе дипломатических усилий, некоторые украинские и зарубежные СМИ подхватили враждебную информационную операцию", — считает политик.

Цель российского ИПСО по его мнению, состояла в искажении состоявшуюся 16 сентября содержание встречи президента с народными депутатами

Далее Леонов отметил, что был на этой встрече, во время которой Зеленский заявил об открытости к диалогу. Основными темами для обсуждений были государственный бюджет-2026, привлечение $60 млрд международной помощи и полное обеспечение ВСУ.

"Разгоняя фейки, враг стремится ослабить Украину в преддверии сверхважной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом", — добавил Леонов.

Встреча депутатов с Зеленским: почему выборы в Украине невозможны?

Народный депутат Александр Федиенко после встречи с Зеленским также говорил, что "выборы в нынешних условиях вообще не обсуждаются".

"Cоветую всем коллегам, которые думают и говорят о выборах. Я могу с собой взять каждого в Константиновку или Купянск, для того, чтобы поняли, что такое война и можно ли проводить выборы", — говорил он.

По словам Федиенко, на встрече с депутатами Зеленский говорил, что если ситуация на фронте ухудшится, придется принимать "сложные решения".

Cпикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук также утверждала, что на встрече с президентом касались вопросов защиты внутренне перемещенных лиц, работы госслужбы в военное время, гарантии безопасности для Украины и готовность к мирному процессу.

Напомним, Киевский международный институт социологии в опросе за сентябрь показал доверие украинцев к Зеленскому на уровне 59%. Социологи отмечают падение рейтинга по сравнению с маем на 15%.

В то же время американские аналитики компании Gallup в начале августа рассказали, что Зеленский в США стал вдвое популярнее, чем Трамп.