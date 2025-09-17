Никаких выборов в Украине: нардеп-"слуга" раскрыл детали встречи фракции с Зеленским

Вопрос проведения выборов в Украине поднимался во время встречи президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуга народа". Об этом говорит "слуга" Александр Федиенко и отмечает, что в условиях войны реализовать избирательный процесс невозможно.

Народный депутат Александр Федиенко рассказал журналистам о встрече президента с парламентской фракцией "Слуга народа" во время пленарного заседания Верховной Рады 17 сентября, передает "Интерфакс-Украина". По словам нардепа, выборы в нынешних условиях "вообще не обсуждаются".

Федиенко осудил коллег по фракции, которые на встрече с президентом подняли вопрос выборов во время войны.

"Лично я советую всем своим коллегам, которые думают и говорят о выборах: я могу с собой взять каждого в Константиновку или Купянск, для того, чтобы для себя поняли, что такое война и можно ли вообще проводить выборы", — заявил парламентарий.

По словам Федиенко, Зеленский говорил, что в случае ухудшения ситуации на фронте возникнет необходимость принимать "сложные решения", однако не уточнил, что именно имеет в виду.

Он также сообщил, что встречу с президентом посетили около 170 нардепов "Слуги народа".

Также в своем Telegram-канале Александр Федиенко рассказал, что встреча длилась около полутора часов и у его коллег было "много эмоций". По его словам, нардепы обсуждали с президентом также зарплаты военнослужащих и поддержку Вооруженных сил Украины, обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, кадровый кризис в государственном секторе из-за введения пожизненного пепства в странах Европейского Союза, голосование фракции и доверие украинцев.

Отметим, в июле Александр Федиенко раскритиковал зарегистрированный в Раде законопроект. Им предлагалось усовершенствовать правовое регулирование избирательного процесса, что, по словам нардепа, фактически позволит проведение выборов в состоянии войны.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный 16 сентября перед встречей с президентом заявил о скором завершении каденции Верховной Рады IX созыва. По его мнению, уже в следующем году в Украине будет новый состав парламента.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсуждение возможности проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны раскалывает общество.