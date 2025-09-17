Жодних виборів в Україні: нардеп-"слуга" розкрив деталі зустрічі фракції з Зеленським

Питання проведення виборів в Україні порушувалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу". Про це каже "слуга" Олександр Федієнко та зазначає, що в умовах війни реалізувати виборчий процес неможливо.

Народний депутат Олександр Федієнко розповів журналістам про зустріч президента з парламентською фракцією "Слуга народу" під час пленарного засідання Верховної Ради 17 вересня, передає "Інтерфакс-Україна". За словами нардепа, вибори в нинішніх умовах "взагалі не обговорюються".

Федієнко засудив колег по фракції, які на зустрічі з президентом порушили питання виборів під час війни.

"Особисто я раджу всім своїм колегам, які думають і кажуть про вибори: я можу з собою взяти кожного в Костянтинівку або Куп’янськ, для того, щоб для себе зрозуміли, що таке війна і чи можна взагалі проводити вибори", — заявив парламентар.

За словами Федієнка, Зеленський говорив, що в разі погіршення ситуації на фронті виникне необхідність ухвалювати "складні рішення", проте не уточнив, що саме має на увазі.

Він також повідомив, що зустріч із президентом відвідали близько 170 нардепів "Слуги народу".

Також у своєму Telegram-каналі Олександр Федієнко розповів, що зустріч тривала приблизно півтори години й у його колег було "багато емоцій". За його словами, нардепи обговорювали з президентом також зарплати військовослужбовців і підтримку Збройних вил України, забезпечення житилом внутрішньо переміщених осіб, кадрову кризу в державному секторі через запровадження довічного пепства в країнах Європейського Союзу, голосування фракції та довіру українців.

Зазначимо, в липні Олександр Федієнко розкритикував зареєстрований у Раді законопроєкт. Ним пропонувалося вдосконалити правове регулювання виборчого процесу, що, за словами нардепа, фактично дозволить проведення виборів у стані війни.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Чорний 16 вересня перед зустріччю з президентом заявив про скоре завершення каденції Верховної Ради IX скликання. На його думку, вже наступного року в Україні буде новий склад парламенту.

21 серпня президент України Володимир Зеленський казав, що обговорення можливості проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни розколює суспільство.