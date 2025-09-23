Навроцького викрили у вживанні снюсу на засіданні ООН: опозиція Польщі критикує президента (відео)

Вчинок Кароля Навроцького на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку викликав бурхливу реакцію. Ймовірно, він публічно закинув снюс під губу.

Курйозний момент потрапив на камери і викликав хвилю критики серед представників польської опозиції. Подробиці повідомив мовник RFM24.

На кадрах видно, як охоронець передає президенту Польщі контейнер-шайбу, після чого Кароль Навроцький відвертається і закидає речовину під губу.

Зазначимо, що снюс — це некурильний тютюновий виріб, подрібнений зволожений тютюн. Його кладуть між верхньою губою і яснами і діє він до 60-70 хвилин.

У соцмережах почали активно коментувати інцидент. Опозиційні політики звинуватили Навроцького в "незручності та несерйозності".

"Це напевно важливіше за Польщу. Ось як Кароль Навроцький поводиться в ООН, повна ганьба", — вважає лідер лівих Томаш Трела.

А депутат Роман Гертих від партії "Громадянська платформа" зауважив, що Кароль Навроцький "не здатний протриматися без стимулятора навіть годину".

"Отже, він не здатен виконувати жодну суспільну функцію. Те, що він вживає — це не тютюн", — додав він.

Окрім цього, дружина депутата Європарламенту від "Громадянської коаліції" Кшиштофа Брейзи, адвокатка Дорота Брейза наголосила на неприпустимості для людини, яка обіймає найвищу посаду в Польщі, публічно вживати стимулятори.

"Він виявляє неповагу до Польщі та наших міжнародних партнерів. Публічно пропагує шкідливі звички. Огидно", — повідомила юрист.

Навроцький закинув снюс — хто підтримав його?

Знайшлися також ті, хто пом'якшив градус дискусії. Економіст і журналіст Стефан Сенковський зазначив, що більшість критиків Навроцького пам'ятають часи, коли попільнички на столах під час засідань уряду були нормою.

"Люди курили не тільки в перервах. Але це була благородна люлька, сигарета інтелігенції, а не снюс для наркоманів", — зазначив експерт.

Нікотинову залежність Навроцького виправдав оглядач Петро Потшебовський. Після семи тижнів президентства єдине, за що ліберальний табір упевнено напав на нього, став відомий факт нікотинової залежності.

"Це означає, що у Кароля Навроцького були напрочуд сильні сім тижнів, а у ліберального табору — напрочуд великі проблеми", — підсумував він.

Нагадаємо, Кароль Навроцький хотів брати участь у спільному використанні ядерної зброї і розраховував на партнерство Франції.

Фокус раніше писав, що перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі призведе до значного повороту в політиці країни. Він критикував бажання України вступити в ЄС.