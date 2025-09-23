Навроцкого уличили в употреблении снюса на заседании ООН: оппозиция Польши критикует президента (видео)

Поступок Кароля Навроцкого на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вызвал бурную реакцию. Вероятно, он публично закинул снюс под губу.

Related video

Курьезный момент попал на камеры и вызвал волну критики среди представителей польской оппозиции. Подробности сообщил вещатель RFM24.

На кадрах видно, как охранник передает президенту Польши контейнер-шайбу, после чего Кароль Навроцкий отворачивается и закидывает вещество под губу.

Отметим, что снюс — это некурительное табачное изделие, измельченный увлажненный табак. Его кладут между верхней губой и десной и действует он до 60-70 минут.

В соцсетях начали активно комментировать инцидент. Оппозиционные политики обвинили Навроцкого в "неловкости и несерьезности".

"Это наверно важнее Польши. Вот как Кароль Навроцкий ведет себя в ООН, полный позор", — считает лидер левых Томаш Трела.

А депутат Роман Гертых от партии "Гражданская платформа" заметил, что Кароль Навроцкий "не способен продержаться без стимулятора даже час".

"Следовательно, он не способен выполнять никакую общественную функцию. То, что он употребляет — это не табак", — добавил он.

Кроме этого, жена депутата Европарламента от "Гражданской коалиции" Кшиштофа Брейзы, адвокат Дорота Брейза подчеркнула недопустимость для человека, занимающего высшую должность в Польше, публично употреблять стимуляторы.

"Он проявляет неуважение к Польше и нашим международным партнерам. Публично пропагандирует вредные привычки. Отвратительно", — сообщила юрист.

Навроцкий закинул снюс — кто поддержал его?

Нашлись также те, кто смягчил градус дискуссии. Экономист и журналист Стефан Сенковский отметил, что большинство критиков Навроцкого помнят времена, когда пепельницы на столах во время заседаний правительства были нормой.

"Люди курили не только в перерывах. Но это была благородная трубка, сигарета интеллигенции, а не снюс для наркоманов", — отметил эксперт.

Никотиновую зависимость Навроцкого оправдал обозреватель Петр Потшебовский. После семи недель президентства единственное, за что либеральный лагерь уверенно напал на него, стал известный факт никотиновой зависимости.

"Это означает, что у Кароля Навроцкого были на удивление сильные семь недель, а у либерального лагеря — на удивление большие проблемы", — подытожил он.

Напомним, Кароль Навроцкий хотел участвовать в совместном использовании ядерного оружия и рассчитывал на партнерство Франции.

Фокус ранее писал, что победа Кароля Навроцкого на выборах президента Польши приведет к значительному повороту в политике страны. Он критиковал желание Украины вступить в ЕС.