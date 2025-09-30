СБУ засекретила справу Парубія через "негативний вплив на слідство": подробиці

Згадки про справу про вбивство Андрія Парубія, як заявили у спецслужбі, зникли із судового реєстру, оскільки розголошення окремих відомостей розслідування "негативно вплине на проведення слідчих і процесуальних дій".

Слідчий ухвалив рішення про обмеження публічного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень у даному провадженні, оскільки розголошення окремих відомостей розслідування "негативно вплине на проведення слідчих і процесуальних дій", про це пресслужба СБУ повідомила в коментарі виданню "Українська правда".

Зазначається, що це було зроблено з "дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства".

"Зазначимо, що розголошення окремих відомостей досудового розслідування негативно вплине на проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєного злочину, а також може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, 30 вересня низка ЗМІ помітили, що із судового реєстру зникли згадки про справу Парубія.

Чинного нардепа і колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник утік.

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали у Хмельницькій області.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія прямо в залі суду зізнався журналістам у скоєному.

А в ГУР розповіли, чи обмінюватимуть підозрюваного в РФ, як він хотів. Чоловік заявляв, що хоче знайти тіло сина, який загинув на війні.