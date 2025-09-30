СБУ засекретила дело Парубия из-за "негативного влияния на следствие": подробности

Упоминания о деле об убийстве Андрея Парубия, как заявили в спецслужбе, исчезли из судебного реестра, поскольку разглашение отдельных сведений расследования "негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий".

Related video

Следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в данном производстве, поскольку разглашение отдельных сведений расследования "негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий", об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии изданию "Украинская правда".

Отмечается, что это было сделано с "соблюдением требований уголовного процессуального законодательства".

"Отметим, что разглашение отдельных сведений досудебного расследования негативно повлияет на проведение следственных (розыскных) и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также может иметь негативные последствия для личной безопасности участников уголовного производства", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, 30 сентября ряд СМИ заметили, что из судебного реестра исчезли упоминания о деле Парубия.

Действующий нардеп и бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий был убит 30 августа 2025 года во Львове. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего главы Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия прямо в зале суда признался журналистам в содеянном.

А в ГУР рассказали, будут ли обменивать подозреваемого в РФ, как он хотел. Мужчина заявлял, что хочет найти тело сына, погибшего на войне.