"Откроется ящик Пандоры": в ГУР ответили, обменяют ли подозреваемого в убийстве Парубия

Обмен подозреваемого в убийстве Андрея Парубия на украинских военнопленных может "открыть ящик Пандоры" и усилить опасность новых подобных убийств в Украине, говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

Related video

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал в интервью программе "На линии огня" на "Громадському радио", опубликованном 18 сентября, что в деле об убийстве Парубия подозреваемый — гражданин Украины. Поэтому, по его убеждению, правосудие должно осуществляться по украинским законам.

Представитель ГУР Юсов рассказал, что может ждать подозреваемого в убийстве Парубия. На видео с 6:23.

"Да, у нас есть официальные государственные программы, такие как "Хочу к своим" для коллаборантов и государственных изменников. Но, я думаю, что это случай, который будет рассматриваться отдельно", — отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, он был лично знаком с Андреем Парубием.

"И это настоящий государственник и патриот. Если бы он мог и имел возможность спасти жизнь украинцев в российском плену, он бы обязательно это сделал. Но вместе с тем вы справедливо оцениваете те риски, и тот ящик Пандоры, который может открыться", — ответил Андрей Юсов на замечание журналистки об опасности обмена преступников.

По его мнению, правоохранительные и судебные органы должны тщательно подходить к подобным делам, чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности.

"И вот эта схема, когда ты кого-то убиваешь, а потом просишься в Россию — как по мне, это так не работает", — сказал Юсов.

Представитель ГУР при этом отметил, что Служба безопасности Украины сейчас продолжает следственные действия, и он может высказывать только свой собственный взгляд, чтобы не влиять на следствие.

"И я здесь пока никакой оценки не даю, потому что то, что было обнародовано, требует тщательной проверки и подтверждения со стороны следствия", — отметил Юсов.

Убийство Андрея Парубия: что известно о подозреваемом

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа. 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали.

Журналисты "5 канала" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах 1 сентября сообщали, что подозреваемого в убийстве Парубия шантажировали российские спецслужбы.

Сам подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября в зале суда признался в содеянном и заявил, что его сын погиб на фронте, а преступление было его личной местью украинской власти и не связано со спецслужбами РФ. При этом он сказал, что надеется на обмен, чтобы иметь возможность найти тело своего погибшего сына.

Бывшая жена подозреваемого Михаила Сцельникова, Елена Чернинька, рассказала, что растила одна сына, который пропал без вести в Бахмуте. По словам женщины, биологический отец имел формальные отношения с ее сыном, и они поссорились из-за разных взглядов на патриотизм, когда юноша мобилизовался в Силы обороны.