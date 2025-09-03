"Растила я сына одна": мать "Лемберга" опровергла версию подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия пытается прикрыть свои действия историей о погибшем сыне-военном, однако, по словам матери Михаила-Виктора Сцельникова, отец парня не принимал участия в его воспитании, и все отношения с ним были формальными.

Related video

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, подозреваемый ссылается на смерть сына с позывным "Лемберг" — Михаила-Виктора Сцельникова, который пропал без вести в боях за Бахмут. Мужчина утверждает, что потерял ребенка из-за Майдана и власти, а также заявляет о намерении попасть на обмен в Россию, чтобы отыскать тело военного.

В то же время Цаплиенко отметил, что эта версия выглядит как заранее подготовленная легенда, созданная российскими спецслужбами на случай задержания нападающего. Он подчеркнул, что биологический отец не принимал участия в воспитании "Лемберга", ведь оставил семью еще тогда, когда сын был ребенком. Героя вырастила мать самостоятельно.

"Выглядит убедительно, но то, что говорит убийца, вероятно, просто эфэсбэшная легенда, созданная заранее на случай, если киллера поймают. Биологический отец к воспитанию Героя с позывным "Лемберг" никакого отношения не имел", — говорится в заметке.

Публикация Андрея Цапдиенко в Telegram Фото: Скриншот

В частности, мать погибшего, Елена Чернинько, на своей странице в Facebook объяснила, что отец парня не принимал участия в его воспитании. Она отметила, что они разошлись в 1998 году, официально — в 2000-м, и Михаила-Виктора она воспитывала самостоятельно. По словам матери, отец иногда появлялся на праздники, однако их отношения оставались формальными, особенно после того, как сын ушел на войну и поссорился с отцом из-за разных взглядов на патриотизм. Кроме этого, после гибели сына общение с отцом ограничивалось только документальными и следственными вопросами, и память о "Лемберге" не должна искажаться.

Публикация Елены Чернинькой в Facebook Фото: Скриншот

Она также рассказала, что сын сам выбрал службу в 93-й бригаде и погиб в самой горячей точке под Бахмутом в должности младшего сержанта и командира отделения разведвзвода. Мать подчеркнула, что он прошел Киев, Запорожье, Николаев и погиб как настоящий герой, а герои не умирают.

Напомним, 2 сентября подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признал свою вину. В суде он заявил, что совершил преступление по личным мотивам мести украинской власти и отвергал любое давление или шантаж со стороны России. Впервые мужчина объяснил, почему выбрал именно Парубия: по его словам, бывший спикер был "рядом". Он также добавил, что надеется на обмен, чтобы иметь возможность отыскать тело своего погибшего сына.

Ранее журналисты сообщали, что подозреваемого в течение года шантажировали российские спецслужбы, угрожая раскрыть местонахождение его сына, который считается пропавшим без вести на войне.