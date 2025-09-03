"Ростила я сина одна": мати "Лемберга" спростувала версію підозрюваного у вбивстві Парубія

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія намагається прикрити свої дії історією про загиблого сина-військового, проте, за словами матері Михайла-Віктора Сцельнікова, батько хлопця не брав участі у його вихованні, і всі стосунки з ним були формальними.

За інформацією воєнного кореспондента Андрія Цаплієнка, підозрюваний посилається на смерть сина з позивним "Лемберг" — Михайла-Віктора Сцельнікова, який зник безвісти в боях за Бахмут. Чоловік стверджує, що втратив дитину через Майдан і владу, а також заявляє про намір потрапити на обмін до Росії, щоб відшукати тіло військового.

Водночас Цаплієнко зауважив, що ця версія виглядає як заздалегідь підготовлена легенда, створена російськими спецслужбами на випадок затримання нападника. Він підкреслив, що біологічний батько не брав участі у вихованні "Лемберга", адже залишив родину ще тоді, коли син був дитиною. Героя виростила мати самотужки.

"Виглядає переконливо, але те, що говорить вбивця, ймовірно, просто ефесбешна легенда, створена заздалегідь на випадок, якщо кілера впіймають. Біологічний батько до виховання Героя з позивним "Лемберг" жодного відношення не мав", — йдеться в дописі.

Публікація Андрія Цаплієнка в Telegram Фото: Скриншот

Зокрема, мати загиблого, Олена Чернінька, на своїй сторінці у Facebook пояснила, що батько хлопця не брав участі у його вихованні. Вона зазначила, що вони розійшлись у 1998 році, офіційно — у 2000-му, і Михайла-Віктора вона виховувала самостійно. За словами матері, батько іноді з’являвся на свята, однак їхні стосунки залишалися формальними, особливо після того, як син пішов на війну та посварився з батьком через різні погляди на патріотизм. Окрім цього, після загибелі сина спілкування з батьком обмежувалося лише документальними та слідчими питаннями, і пам’ять про "Лемберга" не повинна викривлятись.

Публікація Олени Чернінької у Facebook Фото: Скриншот

Вона також розповіла, що син сам обрав службу в 93-й бригаді та загинув у найгарячішій точці під Бахмутом на посаді молодшого сержанта та командира відділення розвідвзводу. Мати підкреслила, що він пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і загинув як справжній герой, а герої не вмирають.

Нагадаємо, 2 вересня підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину. У суді він заявив, що вчинив злочин з особистих мотивів помсти українській владі та відкидав будь-який тиск або шантаж з боку Росії. Вперше чоловік пояснив, чому обрав саме Парубія: за його словами, колишній спікер був "поруч". Він також додав, що сподівається на обмін, аби мати можливість відшукати тіло свого загиблого сина.

Раніше журналісти повідомляли, що підозрюваного протягом року шантажували російські спецслужби, погрожуючи розкрити місце перебування його сина, який вважається зниклим безвісти на війні.