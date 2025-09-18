"Відкриється скринька Пандори": в ГУР відповіли, чи обміняють підозрюваного у вбивстві Парубія

Обмін підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія на українських військовополонених може "відкрити скриньку Пандори" та посилити небезпеку нових подібних убивств в Україні, каже представник ГУР Андрій Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в інтерв'ю програмі "На лінії вогню" на "Громадському радіо", опублікованому 18 вересня, що у справі про вбивство Парубія підозрюваний — громадянин України. Тому, на його переконання, правосуддя має здійснюватися за українськими законами.

Представник ГУР Юсов розповів, що може чекати на підозрюваного у вбивстві Парубія. На відео з 6:23.

"Так, у нас є офіційні державні програми, такі як "Хочу к своим" для колаборантів і державних зрадників. Але, я думаю, що це випадок, який буде розглядатися окремо", — зазначив Юсов.

За словами представника ГУР, він був особисто знайомий з Андрієм Парубієм.

"І це справжній державник та патріот. Якби він міг і мав можливість врятувати життя українців в російському полоні, він би обов’язково це зробив. Але разом з тим ви справедливо оцінюєте ті ризики, і ту скриньку Пандори, яка може відкритись", — відповів Андрій Юсов на зауваження журналістки щодо небезпеки обміну злочинців.

На його думку, правоохоронні та судові органи мають ретельно підходити до подібних справ, щоб українці почували себе в безпеці.

"І ось ця схема, коли ти когось вбиваєш, а потім просишся в Росію — як на мене, це так не працює", — сказав Юсов.

Представник ГУР при цьому зазначив, що Служба безпеки України наразі продовжує слідчі дії, і він може висловлювати лише свій власний погляд, щоб не впливати на слідство.

"І я тут поки що жодної оцінки не даю, бо те, що було оприлюднено, потребує ретельної перевірки та підтвердження з боку слідства", — зауважив Юсов.

Убивство Андрія Парубія: що відомо про підозрюваного

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій був застрелений у Львові 30 серпня. 1 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали.

Журналісти "5 каналу" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах 1 вересня повідомляли, що підозрюваного у вбивстві Парубія шантажували російські спецслужби.

Сам підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня у залі суду зізнався в скоєному та заявив, що його син загинув на фронті, а злочин був його особистою помстою українській владі та не пов'язаний зі спецслужбами РФ. При цьому він сказав, що сподівається на обмін, щоб мати можливість знайти тіло свого загиблого сина.

Колишня дружина підозрюваного Михайла Сцельнікова, Олена Чернінька, розповіла, що ростила одна сина, який зник безвісти у Бахмуті. За словами жінки, біологічний батько мав формальні стосунки з її сином, і вони посварилися через різні погляди на патріотизм, коли юнак мобілізувався до Сил оборони.