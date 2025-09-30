Дело об убийстве Андрея Парубия засекретили: решения суда исчезли из открытых реестров, — СМИ

Из открытого доступа в сети исчезли материалы, касающиеся убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата Андрея Парубия. СМИ сообщают, что доступ к документам засекретило следствие.

О том, что Галицкий районный суд Львова удалил решение по делу об убийстве Андрея Парубия из единого государственного реестра, пишут 30 сентября "Українські новини". По словам журналистов, из судебного реестра удалены решения, которые ранее были открытыми для просмотра.

В едином судебном реестре нет материалов по делу об убийстве Андрея Парубия Фото: скриншот

О том, что следствие закрыло доступ к материалам дела об убийстве Андрея Парубия в судебном реестре, 11 сентября писало также издание "Главком".

На запрос по уголовному производству № 12025140000001011 или по делу № 461/7152/25 на сайтах "Опендатабот" и "Единый государственный реестр судебных решений" не находятся никакие материалы.

Материалы уголовного производства по убийству Парубия недоступны на "Опендатабот" Фото: Скриншот

Дело об убийстве Андрея Парубия: что известно

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года.

Задержанный на следующий день на территории Хмельницкой области 52-летний подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что это было "личной местью украинской власти".

Обнародованные на сайте Единого государственного реестра судебных решений данные свидетельствовали, что в квартире подозреваемого нашли значок "За взятие Будапешта" и 33 ордена и медали СССР.

Журналисты "Телевидения Торонто" в опубликованном 7 сентября расследовании рассказали, что подозреваемый в убийстве Парубия 52-летний львовянин Михаил Сцельников ненавидел украинскую власть, оправдывал Россию и Иосифа Сталина.