Подозреваемый в убийстве Парубия оправдывал РФ и Сталина: СМИ нашли доказательства (видео)

Убийца Андрея Парубия 52-летний львовянин Михаил Сцельников во время судебного заседания заявил, что хочет, чтобы его обменяли в Россию, где он якобы собирается разыскать тело своего погибшего сына-военнослужащего, что вряд ли соответствует действительности.

В суде подозреваемый объяснил убийство экс-спикера ВРУ "местью за сына", но на самом деле мужчина ненавидел украинскую власть и поддерживал Россию еще до того, как его сын Михаил-Виктор пропал без вести, говорится в расследовании "Телебачення Торонто".

Журналисты нашли появления мужчины в стримах российских блогеров, а также проанализировали его страницы в соцсетях. Михаил Сцельников под ником "Коля Скворцов" был максимально-активным, оправдывал Россию и Иосифа Сталина, выражал желание избавиться от украинского гражданства и узнавал, может ли он использовать исчезновение без вести своего сына как повод уехать из Украины.

Более ста раз мужчина в своих сообщениях и комментариях негативно вспоминает Революцию Достоинства. Именно в контексте Майдана Сцельников несколько раз агрессивно упоминал Андрея Парубия и других украинских политиков.

Кроме того, Сцельников активно пытался выйти на связь с россиянами, утверждается в расследовании. Скажем, он пытался связаться с автором канала, в котором собирают деньги российской армии.

Напомним, во Львове 30 августа был убит народный депутат от "Европейской солидарности" и бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что его поступок стал местью украинской власти.

После чего бывшая жена Михаила Сцельникова Елена Чернинька рассказала, что муж поссорился со своим сыном после того, как тот вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Народный депутат Николай Княжицкий отмечал, что в начале войны сын Михаила Сцельникова Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" служил с Андреем Парубием в одной части.