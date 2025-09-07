Підозрюваний у вбивстві Парубія виправдовував РФ та Сталіна: ЗМІ знайшли докази (відео)

Вбивця Андрія Парубія 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков під час судового засідання заявив, що хоче, щоб його обміняли у Росію, де він нібито збирається розшукати тіло свого загиблого сина-військовослужбовця, що навряд чи відповідає дійсності.

Related video

У суді підозрюваний пояснив вбивство ексспікера ВРУ "помстою за сина", але насправді чоловік ненавидів українську владу та підтримував Росію ще до того, як його син Михайло-Віктор зник безвісти, йдеться у розслідуванні "Телебачення Торонто".

Журналісти знайшли появи чоловіка у стрімах російських блогерів, а також проаналізували його сторінки у соцмережах. Михайло Сцельніков під ніком "Коля Скворцов" був максимально-активним, виправдовував Росію та Йосипа Сталіна, висловлював бажання позбутися українського громадянства та чи може він використати зникнення безвісти свого сина як привід виїхати з України.

Понад сто разів чоловік у своїх дописах та коментарях негативно згадує Революцію Гідності. Саме у контексті Майдану Сцельніков кілька разів агресивно згадував Андрія Парубія та інших українських політиків.

Окрім того, Сцельніков активно намагався вийти на зв'язок з росіянами, стверджується у розслідуванні. Скажімо, він намагався зв'язатися з автором каналу, у якому збирають гроші російській армії.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня було вбито народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному та заявив, що його вчинок став помстою українській владі.

Після чого колишня дружина Михайла Сцельнікова Олена Чернінька розповіла, що чоловік посварився зі своїм сином після того, як той долучився до лав Збройних сил України.

Народний депутат Микола Княжицький зазначав, що на початку війни син Михайла Сцельнікова Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберг" служив з Андрієм Парубієм в одній частині.