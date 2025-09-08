Значок "За взятие Будапешта" и ордена СССР: что нашли в квартире подозреваемого в убийстве Парубия

В сентябре полиция провела обыски в квартире Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия. Там правоохранители наткнулись на ряд находок, которые свидетельствуют о "теплом отношении" мужчины к Советскому Союзу и России.

Related video

Среди привычных бытовых вещей — одежды, мобильных телефонов, документов и т.д. — полицейские обнаружили ордена и значки СССР и Украины. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В помещении было обнаружено в частности "ордена и медали СССР и Украины в количестве 33 штуки, значки и металлические звездочки в количестве 25 штук", говорится в документе реестра. Также у Сцельникова было обнаружено:

нагрудный значок, на котором указана надпись "За взятие Будапешта";

значки с надписями "Общество борьбы за трезвость";

50 гильз к патронам;

глушитель.

Другой документ из Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует о том, что в квартире подозреваемого в убийстве Андрея Парубия обнаружили рукописные поздравления сына по случаю дня рождения с подписью: "...твой сын Миша".

В материалах производства также говорится о том, что Михаил Сцельников после преступления сжег собственную одежду и разобрал велосипед. Оружие, которое он, вероятно, применил для убийства Андрея Парубия, мужчина выбросил в озеро.

Стоит отметить, что о приверженности подозреваемого в убийстве Андрея Парубия свидетельствуют также результаты расследования "Телевидения Торонто", обнародованные 7 сентября. Выяснилось, что тот под ником "Коля Скворцов" в соцсетях оправдывал действия России и в частности советского диктатора Иосифа Сталина, а также говорил о желании избавиться от украинского гражданства.

Напомним, 4 сентября секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что вероятный убийца Андрея Парубия намеревался сбежать за границу.

Также бывшая жена Сцельникова и мать погибшего украинского воина Елена Чернинька 3 сентября заявляла, что вероятный убийца Андрея Парубия поссорился с сыном, когда тот пошел воевать против России.