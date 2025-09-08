Значок "За взятие Будапешта" і ордени СРСР: що знайшли у квартирі підозрюваного у вбивстві Парубія

У вересні поліція провела обшуки у квартирі Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія. Там правоохоронці натрапили на низку знахідок, які свідчать про "тепле ставлення" чоловіка до Радянського Союзу і Росії.

Серед звичних побутових речей — одягу, мобільних телефонів, документів тощо — поліціянти виявили ордени та значки СРСР та України. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У помешканні було виявлено зокрема "ордени та медалі СРСР та України в кількості 33 штуки, значки та металеві зірочки в кількості 25 штук", йдеться у документі реєстру. Також у Сцельнікова було виявлено:

нагрудний значок, на якому вказаний напис "За взятие Будапешта";

значки з написами "Общество борьбы за трезвость";

50 гільз до набоїв;

глушник.

Інший документ з Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про те, що у помешканні підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія виявили рукописні привітання сина з нагоди дня народження з підписом: "…твой сын Миша".

У матеріалах провадження також йдеться про те, що Михайло Сцельніков після злочину спалив власний одяг та розібрав велосипед. Зброю, яку він, ймовірно, застосував для вбивства Андрія Парубія, чоловік викинув в озеро.

Варто зазначити, що про прихильність підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія свідчать також результати розслідування "Телебачення Торонто", оприлюднені 7 вересня. З'ясувалося, що той під ніком "Коля Скворцов" у соцмережах виправдовував дії Росії та зокрема радянського диктатора Йосипа Сталіна, а також говорив про бажання позбутися українського громадянства.

Нагадаємо, 4 вересня секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що ймовірний вбивця Андрія Парубія мав наміри втекти за кордон.

Також колишня дружина Сцельнікова та мати загиблого українського воїна Олена Чернінька 3 вересня заявляла, що ймовірний вбивця Андрія Парубія посварився з сином, коли той пішов воювати проти Росії.