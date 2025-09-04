"На замовлення РФ": ймовірний вбивця Парубія планував втекти за кордон, — нардеп Костенко

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія парубія — Михайло Сцельніков планував отримати гроші від російських спецслужб та втекти за кордон.

Саме вбивство також було здійснено на замовлення росіян, заявив в коментарі "Еспресо" народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Це вбивство має російський слід. Я навіть сказав би більше — воно відбулося на замовлення РФ. Адже нині перед російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання — ліквідація української еліти", — сказав Костенко.

Він пояснив, що Кремль намагається знищити усіх, хто відігравав та відіграє важливу роль у становленні "проукраїнської України".

"Вбивця мав декілька машин і намагався замести сліди. Він хотів отримати гроші від росіян і втекти за кордон. Це типовий сценарій, за яким діють росіяни: вони вербують людину, обіцяють гроші за співпрацю, намагаючись схилити її до злочину", — наголосив Костенко.

Нагадаємо, 30 серпня Роман Костенко заявив, що Україна має "відповісти симетрично" на вбивство Парубія.

3 вересня ЗМІ розкрили нові деталі у справі про вбивство Парубія, зокрема стало відомо, що підозрюваний намагався знищити докази.