"По заказу РФ": вероятный убийца Парубия планировал сбежать за границу, — нардеп Костенко

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия — Михаил Сцельников планировал получить деньги от российских спецслужб и сбежать за границу.

Related video

Само убийство также было совершено по заказу россиян, заявил в комментарии "Еспресо" народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Это убийство имеет российский след. Я даже сказал бы больше — оно произошло по заказу РФ. Ведь сейчас перед российскими спецслужбами стоит конкретная задача — ликвидация украинской элиты", — сказал Костенко.

Он пояснил, что Кремль пытается уничтожить всех, кто играл и играет важную роль в становлении "проукраинской Украины".

"Убийца имел несколько машин и пытался замести следы. Он хотел получить деньги от россиян и сбежать за границу. Это типичный сценарий, по которому действуют россияне: они вербуют человека, обещают деньги за сотрудничество, пытаясь склонить его к преступлению", — подчеркнул Костенко.

Напомним, 30 августа Роман Костенко заявил, что Украина должна "ответить симметрично" на убийство Парубия.

3 сентября СМИ раскрыли новые детали в деле об убийстве Парубия, в частности стало известно, что подозреваемый пытался уничтожить улики.