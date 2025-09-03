Подозреваемый пытался уничтожить улики, оружие до сих пор ищут: новые детали дела об убийстве Парубия

Прокуратура Львовщины переквалифицировала дело об убийстве Андрея Парубия на преступление против государственного деятеля с возможным пожизненным заключением. Известно, что оружие, из которого сделали восемь выстрелов, до сих пор не найдено, а подозреваемый после преступления пытался скрыть следы: выехал в лес, сжег одежду, разобрал велосипед и пытался его утопить, но безрезультатно.

По данным ТСН, подозреваемый, 52-летний львовянин, признал свою вину. Он пояснил, что убийство Парубия было "местью украинской власти" за погибшего без вести сына, который воевал в разведке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Более того, мужчина категорически опроверг любые связи или давление со стороны российских спецслужб.

Судебное заседание прошло под усиленной охраной. Подозреваемый заявил, что ему было все равно, кого убивать, а Парубия он выбрал только потому, что знал его адрес.

Также Галицкий районный суд Львова определил подозреваемому меру пресечения — два месяца содержания под стражей без возможности внесения залога.

Среди прочего, руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил журналистам, что оружие, из которого было осуществлено восемь выстрелов, до сих пор не найдено. Сначала мужчину обвиняли по статье об умышленном убийстве, предусматривающей до 15 лет тюрьмы, но после переквалификации ему грозит пожизненное заключение.

"После совершения преступления подозреваемый пытался скрыть следы: он выехал в лес, сжег одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался по Львову, и пытался его утопить, но попытка была неудачной", — уточнил Николай Мерет.

ТСН также связалась с первой женой подозреваемого. Женщина, мать их сына, который пропал без вести во время боевых действий в 2023 году, узнала о поступке бывшего только сегодня, просмотрев кадры с судебного заседания.

"Ошеломленная женщина сказала — то, что совершил ее бывший узнала только сегодня, когда увидела кадры из зала суда. Попросила паузу перевести дух, но на связь так и не вышла", — говорится в материале.

Напомним, на своей странице в Facebook мать военного сообщила, что отец Михаила-Виктора не принимал участия в его воспитании. Она пояснила, что они разошлись в 1998 году, а официально развелись в 2000-м, и всю заботу о сыне взяла на себя. По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, подозреваемый в убийстве Андрея Парубия пытается прикрыть свои действия историей о погибшем сыне. Корреспондент считает, что эта версия выглядит как заранее подготовленная легенда, якобы созданная российскими спецслужбами на случай задержания нападавшего.

Кроме этого, правоохранители не обнаружили сообщников подозреваемого в убийстве Андрея Парубия на территории Украины. По информации полиции, после совершения преступления мужчина ожидал указания от своего куратора относительно возможного выезда за границу.